Oikeusministeri Henriksson Kainuun Sanomien haastattelussa: "Pakkotestaukset rajoilla eivät ole poissuljettuja"

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan keskustelu rajatestauksesta on tärkeä muuntoviruksen takia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee Suomen rajoilla tehtävää pakkotestausta.

Pakkotestaaminen Suomen rajoilla ei ole poissuljettua, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) totesi maanantaina Kainuun Sanomille .

– Sitten kun asia on käyty läpi lainoppineiden kanssa, tällainen malli voi tulla kysymykseen, hän jatkaa.

Henriksson haluaa täsmentää julkisuudessa esitettyä ihmettelyä, miksi oikeusministeri vastusti pakkotestausta rajoilla Ylen puheenjohtajatentissä viime torstaina. Muun muassa Kainuun Sanomien pääkirjoitus maanantaina otti esille ministerin vastustuksen.

– En vastusta pakkotestausta, vaan haluan selvittää, että meillä on perustuslainmukaisuus käyty läpi ja sellainen esitys lähtee eduskuntaan, jolla on siellä menestymisen mahdollisuudet.

Henriksson sanoo, että ei nostanut kättä kannattamaan pakkotestausta, koska hänellä ei ole tapana ottaa kantaa asioihin, joihin voi liittyä perustuslakiongelmia, ilman oikeusoppineiden näkemystä.

Hän ei ollut vielä viime viikolla nähnyt mitään esitystä pakkotesteistä, vaan näki ensimmäisen vasta maanantaina.

Henrikssonin mukaan keskustelu rajatestauksesta on tärkeä, jotta muuntovirus saadaan torjuttua niin hyvin kuin mahdollista.

– On ilmeisesti niin, että muuntovirus leviää nopeammin ja on tartuttavampi, joten rajalla testaamisella on merkitystä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee Suomen rajoilla tehtävää pakkotestausta. Henrikssonin mukaan ministereiden erityisavustajat olivat maanantaina palaverissa, jossa ensimmäistä kertaa esitystä käytiin konkreettisemmin läpi.

Ministeriö ehdottaa toimia hallitukselle, mutta Henriksson ei ota kantaa aikatauluun, koska valmisteluvastuu on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd.).

– Oikeusministeriön virkamiehet työstävät tällä hetkellä perusoikeuskysymyksiä. On tärkeää, että noudatetaan hyvää lainsäädäntötapaa.

Perustuslakivaliokunta joutuu joka tapauksessa arvioimaan testipakon perustuslainmukaisuuden, jos lakiesitys tulee eduskuntaan.

Henriksson muistuttaa, että liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli syksyllä testausta koskevaa esitystä, jonka perustuslakivaliokunta torppasi.

– Siksi selkärangassani on, että valiokunnan viesti pitää huomioida ennakkoon.

Hallitus kiristi vastikään maahantuloa rajoilla. Lisäksi Henriksson huomauttaa, että tartuntatautilain nojalla on jo nyt mahdollista asettaa karanteeniin ihmisiä, jotka eivät suostu testiin ja jos on epäilys, että nämä voivat tartuttaa virusta muihin. Henriksson ei ota kantaa, koskisiko testipakko kaikkia maahantulevia.