Oikeusministeriö vankiloiden ongelmista: Risen tulisi selvittää turvallisuustilanne ja sen jälkeen voidaan ryhtyä tarpeen vaatimiin toimenpiteisiin

Oikeusministeriö näkee, ettei vankiloiden ongelmissa ole kyse resurssipulasta, vaan resurssien ohjauksesta. Rikosseuraamuslaitos päättää mihin ministeriön myöntämät rahat kohdennetaan. Suomen vankiloista on paljastunut lisääntyvää huumekauppaa, kiristystä ja pahoinpitelyitä. Vankilarikoksia dominoi liivijengi United Brotherhoods.

Huumekaupan ja väkivallan lisääntyminen Suomen vankiloissa ei johdu resurssipulasta, vaan henkilöstömäärien ja laitosrakennusten epäsuhdasta. Tätä mieltä on oikeusministeriön kriminaalipolitiikan ja rikosoikeuden osaston ylijohtaja Arto Kujala.

– Meillä on vankilukuun nähden iso määrä pieniä laitoksia. Lisäksi ne sijaitsevat väärissä paikoissa, mikä aiheuttaa ongelmia käytännön valvonnassa, Kujala sanoo.

Sysäys vankilatilanteen muutokseen pitäisi Kujalan mielestä lähteä Rikosseuraamuslaitoksen puolelta.

– Jos tilanne on vakava, ei sitä voida jättää muhimaan. Ministeriö ei vastaa operatiivisesta valvonnasta. Risen tulisi selvittää turvallisuustilanne ja sen jälkeen voidaan ryhtyä tarpeen vaatimiin toimenpiteisiin.

Lännen Media on uutisoinut huhtikuusta lähtien siitä, kuinka Suomen vaarallisimmaksi luokiteltu liivijengi United Brotherhood (UB) pyörittää isoa osaa Suomen vankiloiden huumekaupasta.

Keskiviikkona julkaistun selvityksen mukaan liivijengi tienasi 2–9 miljoonaa euroa vankien huu­mei­den­käy­töl­lä.

Rikosseuraamuslaitoksen toukokuussa teettämästä vankiloiden turvallisuustilanteen kartoituksesta selvisi, että Riihimäen, Turun, Hämeenlinnan ja Sukevan vankiloissa oli havaittu uhka- ja väkivaltatapauksia. Näihin vankiloihin on sijoitettu jengivankeja.

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) turvallisuusjohtaja Ari Juuti totesi aiemmin kesäkuussa Lännen Medialle, ettei vankiloiden turvallisuusraportteja ehditä analysoimaan resurssipulan vuoksi.

Resursseista eli budjetista vastaa oikeusministeriö ja viime kädessä hallitus.

Risen virkoja vähennetty roimasti

Rikosseuraamislaitoksen virkoja on vähennetty viime vuosien aikana. Säästötoimet näkyvät etenkin kenttätyöntekijöiden eli vankiloissa työskentelevien määrässä

Kujala on tietoinen vähennyksistä, sillä hän on itsekin hakenut Risen pääjohtajan paikkaa.

Varsinaisena ongelmana Kujala pitää sitä, ettei henkilöstön mukana ole luovuttu laitosrakennuksista, käytännössä siis vankiloista.

– Laitosrakenteiden ja henkilöstön määrät eivät kohtaa. Laitosrakennuksia ei ole kyetty vähentämään. Jos saisimme kohdennettua henkilöstöä paremmin, ei ongelma olisi yhtä iso.

Kujala sanoo, ettei ministeriöllä ole suunnitelmia laitosrakennusten muuttamiseksi.

Samalla Kujala muistuttaa, ettei oikeusministeriö päätä siitä mihin resurssit käytetään, eli siitä miten henkilöstö ja laitosrakennusten epäsuhta hoidetaan. Päätökset tekee Rikosseuraamuslaitos.

– Rahat tulevat valtion budjetista, mutta se miten ne käytetään, on Risen sisäinen asia.

Syynä vankiloiden lisääntyvä vapaus?

United Brotherhoodin jäsenet ovat kiristäneet muita vankeja ja heidän omaisiaan huumetoimintaan sekä hallinneet huumekauppaa vankilan sisällä ja ulkona. Myös jengiväkivalta vankiloissa on lisääntynyt ja raaistunut. KRP pitää tilannetta vakavana.

Vankilavirkailijain ammattiliiton ja Vartijoiden ammattiliiton mielestä pääsyy tilanteen pahenemiseen on vankilaolojen vapautuminen. Turvallisuus on toissijaista.

Kujala sanoo, ettei hänellä ole mitään syytä olla asiasta erimieltä. Hän ei kuitenkaan näe, että oltaisiin lähelläkään tilannetta, jossa jengiläiset ottaisivat vankilan haltuunsa.

Mutta Kujala ei kiellä, ettei ongelmaa voisi olla.

– Jos tilanne heikkenee, niin se tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa on ongelma. Ei olla parhaalla tavalla onnistuttu. Se mikä on tilanteen syy, on erikseen mietittävä.