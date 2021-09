Oikeus on suhteellista lauantai-illan jännityselokuvassa, jossa lakimies heitetään syviin vesiin

Erään murhan anatomia

Yle Teema & Fem klo 21.41

**** Lauantai-iltojen putki Alfred Hitchcockin ikimuistoisia jännityselokuvia saa jatkoksi Otto Premingerin ohjaaman klassikkoluokan oikeusdraaman. Se on paikallaan jo sikäli, että mukana ovat monen Hitchcockin elokuvan tähti James Stewart ja alkutekstien mestari Saul Bass . Kaloja narraava pikkukaupungin lakimies heitetään syviin vesiin, kun hän joutuu puolustamaan oikeudessa Ben Gazzaran esittämää, murhasta syytettyä upseeria. Urakkaa riittää, sillä tapaus on mutkikas, ja syyttäjien riviin istahtavat sliipattu kyrmyniska George C. Scott sekä liituraitaliero Brooks West . Lainkäytön ongelmia, manipulointia ja perimmäistä luonnetta todistaa myös vaimo Lee Remick . (USA 1959)

Kill Chain

Sub klo 21.00

** Ken Sanzelin jännäri jatkaa Nicolas Cagen seikkailuja halpaleffoissa. Nyt hän on mysteerimies, joka on päätynyt repsahtaneen kolumbialaisen hotellin tiskin taakse.

Menneisyys palaa parin palkkamurhaajan muodossa, ja totta kai myös tumma kaunotarkin ( Anabelle Acosta ) saapuu. Pientä jännää viriää, vaikka John Wickin ryskeestä ollaan kaukana. Ensiesitys. (USA 2019)

Melbournen sarjamurhaaja

TV1 klo 22.25

*** Pari vuosikymmentä sitten Jane Halifax teki psykologista profilointia Australian poliisille nimikkosarjassaan Halifax. Konkari Rebecca Gibney palaa nyt rooliin kahdeksan jakson verran. Kun Melbournea terrorisoiva sala-ampuja osuu kipeästi myös Janen perheeseen, hän suostuu auttamaan komentaja Tom Saracea ( Anthony LaPaglia ). Panokset ovat kovat, ja äkkikäänteitä on luvassa, mutta fiksu, aikaansaava nainen ei ole poliisisarjan sankarina niin poikkeuksellinen tapaus kuin joskus vuosituhannen taitteessa. Rikos, Line Of Duty ja muut ovat kiihdyttäneet Halifaxin ohi, vaikka biisilistalla soi jopa Billie Eilish . Ensiesitys. (Australia 2020)

