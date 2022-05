Kotimaa

Oletko auton himosiivoaja vai Rapa-Ripa? – Kajaanilainen Teppo Näyhä on autojen tuunaaja, jolle siivoaminen on yksi osa rakasta harrastusta

Julkaistu: 28.5.2022 klo 17:37

Kuraa, pölyä, hiuksia, koirankarvaa, kasvomaskeja, räkää – ällöttääkö auton siivoaminen? Autossa matkustaminen on usein turvallisempaa, jos sisätila on siisti. Kokosimme auton siivousvinkit ammattilaisilta, jotka ovat hoitaneet oravanpesänkin pois vanhasta Mersusta. Kajaanilaisen Autopuhdistus Karppasen yrittäjä Vesa Immonen on nähnyt työssään yhtä ja toista.