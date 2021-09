Oletko harkinnut ulkomaista työvoimaa? – Kainuulaisilla on mahdollisuus palkata eurooppailaisia osaajia

Kainuulaisilla yrittäjillä on mahdollisuus palkata ulkomaista työvoimaa ensi viikon tiistaina järjestettävässä Finland Works -rekrytointitapahtumassa. Tapahtumassa yritykset saavat kansainvälistä näkyvyyttä ja pääsevät vahvistamaan työnantajamielikuvaansa.

"Jos joku kainuulainen yritys on vähääkään miettinyt, että voisi palkata ulkomaista työvoimaa, niin nyt siihen on erittäin hyvä tilaisuus, sanoo Kainuun TE-toimiston yrityspalveluiden ja Eures- ja kansainvälisen työnvälityksen asiantuntija Teemu Ahtonen .

Ahtonen viittaa ensi viikon tiistaina 5. lokakuuta verkossa järjestettävään Finland Works -rekrytointitapahtumaan, jossa kainuulaisilla yrittäjillä on mahdollisuus kohdata osaajia Suomesta ja EU- Ja ETA-maiden alueilta.

Tällä hetkellä tapahtumaan on rekisteröitynyt yli tuhat työnhakijaa. Heitä on Suomen lisäksi muun muassa Italiasta, Portugalista, Ranskasta, Espanjasta ja Kreikasta.

"He hakevat aidosti työskentelymahdollisuuksia oman maansa ulkopuolelta. Yrityksillä on mahdollisuus haastatella työnhakijoita jo saman päivän aikana live chatissä, tai käydä vain katsomassa, millaisia työnhakijoita on tarjolla", Ahtonen kertoo.

Finland Works -tapahtumassa yritykset rekisteröityvät virtuaaliselle tapahtuma-alustalle ja luovat sinne messuosaston, jossa ne voivat paitsi ilmoittaa työpaikoistaan myös esittäytyä vaikkapa valmiilla markkinointivideolla. Messualusta tekee automaattisesti sopivia "matcheja" työnhakijoiden ja työnantajien välillä.

"Yrittäjän kannattaa rekisteröityä tapahtumaan hyvissä ajoin ja ilmoittaa avoimet työpaikkansa messuosastolle. Ihan kaikkien alojen yrittäjät ovat tervetulleita tapahtumaan. Osallistuminen on ilmaista eikä velvoita mihinkään."

Nyt on mahdollisuus tehdä Kainuuta tunnetuksi yritysten ja työpaikkojen osalta.

Eures eli Euroopan laajuinen, työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista helpottava yhteistyöverkosto välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen. Eures järjestää vastaavia rekrytointitapahtumia useamman kerran vuodessa, mutta ensi tiistain tapahtumassa keskitytään nimenomaan Suomi-näkökulmaan ja mukaan toivotaan erityisesti suomalaisia työnantajia.

"Nyt on mahdollisuus tehdä Kainuuta tunnetuksi yritysten ja työpaikkojen osalta", Ahtonen kannustaa.

Tapahtumaan rekisteröitymisen jälkeen työnantajan ja työnhakijan tiedot ovat valmiiksi käytettävissä myös tulevissa European Job Days -rekrytointitapahtumissa, joita on järjestetty vuodesta 2013 lähtien.

Työnantajakuva on tänä päivänä todella tärkeä ja näkyvillä kannattaa olla.

Työvoimapula on puhututtanut Kainuussa jo pidempään. Kansainvälisen työvoiman palkkaaminen voi tuoda ongelmaan ratkaisun.

"Suomessa on kovilla maisterinpapereilla ja tohtorinpapereillakin olevaa ulkomaista työvoimaa, rautaisia ammattilaisia, mutta he saattavat tehdä täällä esimerkiksi osa-aikaista siivoustyötä. Se on absurdi tilanne ja pistää vähän miettimään, että miten se voi olla mahdollista", Ahtonen huomauttaa.

Työvoimapulan helpottamiseksi Ahtonen korostaa myös työnantajan aktiivisuutta ja näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

"Työnantajan on hyvä tarkastella koko ajan omaa tilannettaan. Työnantajakuva on tänä päivänä todella tärkeä ja näkyvillä kannattaa olla. Ja jos tarvetta työvoimalle on, siitä kannattaa ilmoittaa julkisesti."

Ahtonen suosittelee yrityksiä tutustumaan 16. syyskuuta lähetetyn TE-livelähetyksen tallenteeseen , josta löytyy lisätietoa tapahtumasta. Lähetyksessä Eures-asiantuntija Nina Kärki TE-toimistosta kertoo tapahtuman käytännön toteutuksesta ja siitä, miten yrityksen kannattaa valmistautua tapahtumaan.

Baronan kansainvälisen rekrytoinnin johtaja Anssi Pekkarinen puolestaan kertoo tapahtumasta rekrytoijan näkökulmasta ja jakaa Baronan kokemuksia aiemmista Finland Works -tapahtumista.

Lisätietoja virtuaalisen tapahtuma-alustan käytöstä ja apua rekisteröitymisessä saa sähköpostitse osoitteesta eojd@te-toimisto.fi.

EURES – apua rekrytoimiseen

Eures (European Employment Services) on eurooppalainen yhteistyöverkosto ja julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin Euroopan alueella. Yhteistyö perustuu työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen Euroopassa.

Rekrytoinnissa apuna ovat eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet Eures-asiantuntijat. Verkostoon kuuluu noin 1000 asiantuntijaa kaikissa EU- ja ETA-maissa. Suomessa asiantuntijoita on noin 30.Eures-portaalissa on tällä hetkellä 3,5 miljoonaa avointa työpaikkaa.

Eurekselta työnantajan on mahdollista saada myös taloudellista tukea työvoiman rekrytoimiseen esimerkiksi perehdyttämisen osalta. Myös työnhakija voi saada taloudellista tukea työpaikan etsimiseen. Eures-toiminnan yritysten tarpeista lähtevästä, laajennetusta palvelutarjonnasta löytyy myös muun muassa työpaikkasuomen ja -ruotsin koulutusta.

"Yrityksen kannattaa olla yhteydessä Eures-asiantuntijaan jo siinä vaiheessa, kun on suunnittelemassa rekrytointia, niin asiaa voi suunnitella yhdessä. Mahdollisuuksia on, jos kiinnostaa hankkia osaavaa henkilökuntaa Euroopasta", Kainuun TE-toimiston Eures-asiantuntija Teemu Ahtonen rohkaisee.