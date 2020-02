Olisiko kainuulaisista kirjailijoista matkailutuotteiksi?

Eino Leinon ympärille on jo syntynyt risteily ja viritteillä on muutakin. Mutta miten hyödynnettäisiin Ilmari Kiantoa, Veikko Huovista ja Lönnrotin Kalevalaa?

Miltä tuntuisivat Eino Leinon isännöimät illalliset? Tai Eino Leino lausumassa onnittelurunoa syntymäpäivilläsi?

Muun muassa tällaisia ajatuksia on kehinyt Vaara-kollektiivissa, joka on pisimmällä tunnettujen kainuulaiskirjailijoiden matkailullisessa tuotteistamisessa.

Viime syksynä kollektiivi järjesti jo Kouta-laivalla ehkä puolenkymmentä Eino Leino -risteilyä, joilla kajaanilainen näyttelijä Sami Sainio eläytyi Eino Leinon rooliin.

Ensi kesälle on luvassa 12 kaikille avointa risteilyä, mutta tilauksesta Kouta-laiva lähtee Eino Leino -risteilylle myös muulloin. Risteilyn voivat tilata ryhmät, maksimissaan mukaan otetaan 30 – 40 ihmistä, vaikka laivan perusristeilyillä katto on 60 matkustajassa.

Vaara-kollektiivin tuottaja ja Eino Leino -risteilyn näytelmän ohjannut Veikko Leinonen perustelee tätä sillä, että tunnelma pysyy intiimimpänä ja kaikki matkustajat myös kuulevat, mitä Leino laivalla puhuu tai lausuu.

Sami Sainio näet esittää Eino Leinona joitakin runojaan, mutta myös muistelee lapsuuttaan ja kommentoi välillä tulisestikin sielunmaisemiensa nykykuntoa.

Risteily kestää 2,5 tuntia, mutta koko tuota aikaa ei Eino Leino laivalla viivy. Draamallisista syistä hän "myöhästyy" laivalta ja soutaa sinne Parkinniemen suunnasta. Parkinniemeen hän myös poistuu soutaen pimenevään yöhön.

– Oli todella jännä, vaikuttava kokemus, kertoo Spot-lit-kirjallisuusmatkailuhankkeen asiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta. Hän kävi hankkeen tiimoilta syksyllä tutustumassa risteilyyn.

Sami Sainio esiintyi Eino Leinona matkailumessuilla Helsingissä tammikuussa 2020. Kuva: Minna Komulainen

Onko esitys ensi kesänä juuri samanlainen kuin viime syksynä nähtiin, ei Leinonen voi luvata. Se elää tilanteen mukaan. Esitystä on myös tieten tahtoen muokattu toimivammaksi. Mutta elämyksen Leinonen joka tapauksessa lupaa.

Kyse on näytelmästä, ei suinkaan siitä, että laivalla käyskentelisi lierihattupäinen mies mustassa viitallisessa takissa toimien kuin oppaana Leinon lapsuuden ja sielunmaisemille. Toki kohtaukset ovat paikkaan sidottuja.

Eino Leino -risteily ei ole mikään opaskierros vaan ohjattu esitys Eino Leinon lapsuuden ja sielunmaisemmissa. Kuva: Henri Karjalainen

Aivan vastaavasti auki on se, millaisia mahdollisista Leinon isännöimistä illallisista tulee. Leinosen mukaan niille etsitään yhteistyökumppaniksi paikallista ravintolaa. Ja mikä voisi olla vaikkapa syntymäpäiville tai häihin tilatun Leinon rooli?

Se tiedetään, että Leino teki elämänsä aikana todella paljon käyttörunoutta, jota syntyi vaikka nenäliinan nurkkaan, joten onnitteluruno syntymäpäiväsankarille tai hääparille olisi luontevaa Leinoa.

Neljä kuuluisinta kainuulaiskirjailijaa on saanut kuvansa kirjanmerkkiin "Kainuulaisten kirjailijoiden matkassa".

Muita kainuulaiskirjailijoita, joiden ympärille mietitään kulttuurimatkailua, ovat Isa Asp , Ilmari Kianto ja Veikko Huovinen sekä luonnollisesti Elias Lönnrot ja hänen Kainuussa kokoamansa Kalevala .

Kansainväliseen Spot-lit-projektiin liittyen Kainuun liitto on järjesti marras – joulukuussa ensimmäiset työpajat Kajaanissa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa. Ne vetivät yhteensä yli 100 toimijaa. Tammikuussa pidettyyn toiseen työpajaan osallistui yli 60 toimijaa. Kolmas työpaja on vielä helmikuun lopulla Kajaanissa.

Sitä ennen Komulainen ja Kainuun liiton aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen sekä Juminkeon Sirpa ja Markku Nieminen käyvät Skotlannissa hakemassa mallia, ideoita, ajatuksia siihen, miten siellä on kirjailijoita hyödynnetty kulttuurimatkailussa.

Yksi varma tutustumiskohde on Peter Pan -satuhahmon luojan skotlantilaisen J.M. Barrien lapsuuden kotitaloon tehty Barrie-museo.

Komulainen tietää, että Brittein saarilla on kuuluisia kirjailijoita ja heidän tuotantoaan tuotteistettu todella vahvasti, esimerkkinä vaikkapa irlantilainen näytelmäkirjailija ja runoilija Oscar Wilde tai J.K.Rowlingin Harry Potter, jonka tarinaan liittyvä junalaituri Platform 9¾ on rakennettu Lontooseen Kings Crossin asemalle. Paikalla on aina jono. Ihmiset saavat maksua vastaan käteensä taikasauvan ja otteen kaulaliinasta ja sitten hypätään... päin tiiliseinää.

Noin railakkaa tuotetta Kainuuseen tuskin pystytetään, mutta esimerkiksi Kalevalan ympärille voisi hyvin rakentaa yhtä jos toistakin. Mietteissä on myös eri puolilla kiertävä kirjallisuusfestivaali. Lupaaviin hankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta enintään 10 000 euroa ja tuettavia hankkeita on ajateltu olevan ainakin viisi.