Viihde

Olisiko Titanic voitu kuvata Itämerellä? Tuottaja Marko Röhr sai tarjouspyynnön Oscar-leffan vesikohtausten tekemiseen – näistä syistä Suomi ei kelvannut

Julkaistu: 24.8.2019 klo 7:00

Suosittujen luontodokumenttien tuottaja Marko Röhr on vedenalaisen kuvaamisen pioneeri. Erikoistuminen on kannattanut, sillä Röhrin yhtiötä pyydetään usein mukaan kansainvälisiin kuvausprojekteihin. Röhr kuitenkin keskittyy toimintaan pohjoisessa. Tuottaja on luonnon asialla myös Itämeri-päivän kasvona. Röhr kertoo vanhoihin esimerkkeihin nojaten, miksi hän uskoo luonnonsuojelun mahdollisuuksiin ja tarpeeseen: Jos voimme tuhota, voimme myös rakentaa.