Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma tähtää joulukuuhun, mutta takapakkeja se ei kestä – elintärkeä vaihe alkoi

Yksi maailman suurimmista ydinvoimaloista on viittä vaille valmis. Suomalaiset odottavat, ehtiikö Olkiluoto 3 valmiiksi joulukuussa ja helpottamaan talven sähköpulaa. Pääsimme ensimmäisten joukossa näkemään käynnissä olevan Olkiluoto 3:n turbiinin, joka yksinään tuottaa jo kymmenisen prosenttia Suomen sähköstä. Tiistaina Stuk antoi TVO:lle luvan nostaa voimalan täyteen tehoon.

Olkiluoto 3 -ydinvoimala on tiistaina tuottanut sähköä verkkoon ensimmäisen kerran yli 900 megawatin teholla, eli se on jo ollut Suomen suurin voimalaitos. Kun laitos käy täydellä teholla eli 1 600 megawatissa, se on yksi maailman suurimmista.

Tiistaina ydinvoimayhtiö TVO sai…