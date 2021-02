Olli-Pekka Koukkari: "Jätetään nyt se hölmöily pois!"

–Jätetään nyt herran tähden se hölmöily pois, on Kainuun soten pandemiapäällikön Olli-Pekka Koukkarin ohje, millä Kainuu saadaan pysytettyä perustasolla eikä hallituksen nyt päättämää 8. maaliskuuta alkavaa kolmen viikon sulkutilaa oteta käyttöön myös täällä. Sulkutila koskee kaikkiaan 16:tta leviämis- tai kiihtymisvaiheessa olevaa aluetta.

– On hyvä muistaa, että pääkaupunkiseudulla ilmaantuvuus on 20-kertainen Kainuuseen verrattuna.

Siihen, että Kainuukin on etäopetuksessa ja ravintolat kiinni, ei Koukkarin mukaan kuitenkaan monta tautitapausta vaadita.

Hölmöilyllä Koukkari tarkoittaa muun muassa omaehtoisen karanteenin noudattamatta jättämistä, viinanhuuruisiin illanviettoja, tulemista räkätautisena töihin, sukulointeja korkeamman ilmaantuvuuden alueella sekä "Venäjällä ramppaamista". Näitä kaikkia on liittynyt altistustilanteisiin.

Kotona saa toki käydä, mutta nyt ei ole se oikea aika, Koukkari sanoo ja viittaa muun muassa henkilöihin, joilla on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus.

Myös kotimaassa leviämisvaiheessa oleville alueille matkaaminen olisi Koukkarin mukaan "todella typerää".

Koukkari ei näe, että rajoitusten lykkäämisellä eteläsuomalaisten hiihtolomien yli, olisi saavutettu mitään lisäarvoa. Päinvastoin.

– Mitään sellaista ei ole tapahtunut, miksei rajoituksia olisi voitu ottaa käyttöön jo kaksi viikkoa sitten.

Kun hiihtolomia on, niihin liittyy usein matkailua, urheilutyyppistä lomailua ja sukulointia ja muuta vastaavaa.

– Mutta ymmärtäkää jo jokainen, että nyt leikitään isolla tulella.

Koukkari sanoo, ettei ole niinkään huolissaan siitä, etteikö sairaita pystyttäisi hoitamaan. Mutta siitä hän on erittäin huolissaan, jos taas mennään tilanteeseen, että lapset ovat päivät kotona ja istuvat läppärillä. Kaikki harrastustoiminta pikkusenkin vanhemmilta loppuu tyystin.

– Se on ihan järkyttävää. Enemmän tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetus voi kärsiä. Tolkummat toki pärjää.

Toinen huoli on myös elinkeinoelämästä.

– Jos poikkeusolot ovat jatkuneet jo vuoden ajan, niin en minä tiedä, kenen kassa tätä ihan loputtomiin kestää.

Koukkarin mukaan Kainuu voi pysyä perustasolla vain, jos väestö noudattaa Kainuun soten antamia suosituksia. Ei kokoonnuta suurella joukolla, huolehditaan hygieniakäytännöistä ja käytetään maskia.

– Ja pidetään ennen muuta se turvaväli. Se on paras kaikesta.

Siitä on Koukkarin mukaan vaikea ketään moralisoida, jos ihminen on oireeton eikä tiedä kantavansa koronaa, mutta omalla käytöksellään voi suuresti vaikuttaa siihen, miten tautia levittää. Jos on selvät oireet tai jos on tekemisissä oireisten kanssa tai alueella, missä tautia on selvästi enempi, tulee kontakteja muihin ihmisiin mahdollisuuksien mukaan välttää.

Joka tapauksessa , kun peilataan tilannetta viime kevääseen, suomalaisilla henkilöillä oli ensimmäiset koronatapaukset todettu kuta kuinkin näihin aikoihin. WHO antoi 11.3. pandemiajulistuksensa ja Koukkarin sanaan 13. päivä Kainuun osalta "helvetti repesi". Tällä hän viittaa aloitettuihin rajoitustoimiin, kun avi kielsi yli 500 hengen yleisötilaisuudet, luentoja, konsertteja, tansseja, urheilukilpailuja ja tilaisuuksia peruttiin tai siirrettiin ja teatterin ja opistojen ovet sulkeutuivat.

– Mutta vasta pari viikkoa sen jälkeen, 28. maaliskuuta oli ensimmäiset positiiviset löydökset meillä. Siitä huolimatta oltiin keväällä tilanteessa, jossa ravintolat olivat kiinni ja sai vain etämyydä ja sairaalassa oli huomattava kuormitus koronapotilaiden hoitoon liittyen.

Korona tähdentää, että silloin oltiin perustasolla 0-tapausta ja nyt ollaan perustasolla muutamia tapauksia.

– Jos se toimisi jonkinmoisena kertoimena, niin eihän tämä hirveän hyvältä tunnu.

– Keskeinen viesti on, että jokainen näkee, mitä tarkoittaa, kun ollaan leviämisvaiheessa ja kiihtymisvaiheessa. Aivan selvää on, että jos Kainuun tilanne heikkenee, niin silloin myös rajoitukset tiukkenevat aivan dramaattisesti, Koukkari sanoo.

Hänen mukaansa kaikki viittaa siihen, että tilanne lievittyy heinäkuussa auringonvalon ansiosta.

Rokotteella saadaan näillä näkymin laumasuoja vasta lokakuussa, kun 70 prosenttia väestöstä on rokotettu.