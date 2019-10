Olli Rehn kirjoitti eurokriisin opetuksia viisi kesälomaansa Puulaveden rannalla: Eurosta on tehtävä iskunkestävä ennen seuraavaa taantumaa

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toimi Euroopan unionin talous- ja raha-asioista vastaavana komissaarina vuosina 2010-2014. Rehn oli ikään kuin euroalueen palopäällikkö, kun Kreikasta alkanut talous- ja velkariisi laajeni tulipalon lailla pitkin Eurooppaa ja uhkasi koko euroalueen olemassaoloa.

– Eurokriisistä on kirjoitettu paljon, osa on kohdallaan ja osa on pelkkää potaskaa. Paikalla olleena haluan kertoa näkemykseni siitä, miten euro pelastettiin. Velvollisuuteni on pohtia, mitä opetuksia eurokriisistä on saatavissa, jotta Eurooppa pärjäisi paremmin jatkossa.

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta euroalue saatiin vakautettua vuosina 2010-2012. Ratkaiseva rooli oli Euroopan keskuspankilla, EKP:llä, joka muuttui amerikkalaistyyliseksi aktiiviseksi keskuspankiksi kesällä 2012.

Markkinat rauhoitti EKP:n pääjohtajan Mario Draghin puhe heinäkuussa 2012. Draghi vakuutti silloin, että EKP oli valmis tekemään kaiken tarvittavan euroalueen vakauttamiseksi ja euron pelastamiseksi.

Rehnin mukaan kriisin opetus on, että euroaluetta pitää uudistaa, sillä euro ei ole valuuttana valmis. Eurosta pitää tehdä iskunkestävämpi ennen seuraavaa kriisiä tai taantumaa.

Rehn nostaa kolme keskeistä eurokriisin opetusta esille. Ensinnäkin on oltava yhteinen poliittinen tahto eli kaikkien jäsenmaiden pitää kantaa huolta ja vastuuta euroalueen tulevaisuudesta. Tänään se edellyttäisi parempaa työnjakoa finanssi- ja rahapolitiikan kesken. Nyt rahapolitiikalla on liikaa taakkaa harteillaan.

Toiseksi rahoitusvakautta ei saa aliarvioida, kuten tehtiin euroalueen syntyessä. Rehnin mukaan rahoitusvakauden eteen on jo tehty paljon, kun on perustettu pankkiunioni. Pankkiunioni vaatisi kuitenkin vielä viimeistelyä. Pankkivalvonta toimii jo, mutta kriisienhoito ja yhteinen talletussuoja kaipaavat vielä vahvistusta.

– Kolmanneksi on syytä painottaa, että jäsenvaltioilla on aina loppupelissä oma vastuu taloudestaan. Sitä tukevat eurooppalaiset vakaussopimukset, mutta lisäksi valtioilla pitää olla oma vastuu uudistuksista, joilla saadaan talouteen yrittäjyyden dynamiikkaa ja kyetään parantamaan tuottavuutta ja vahvistamaan työllisyyttä.

" Makkaraa kelpaa kyllä syödä"

Rehn nostaa kirjassaan tikun nokkaan euroalueen mahdottoman päätöksenteon vaikeissa asioissa. Euroalueen päätöksenteko tapahtuu kaikissa isoissa asioissa yksimielisyyden periaatteella. Se lisää veto-oikeuden mahdollisuutta ja kaventaa yhteisten päätösten tonttia.

– Euroalueeseen pätee vanha sanonta, että makkaraa kelpaa kyllä syödä, mutta sen tekeminen makkaratehtaassa ei näytä kovin hyvältä.

Yksimielisyyden vaatimuksesta seuraa usein se, että euroalueen päätökset eivät ole taloudellisesti optimaalisia, vaan poliittisesti mahdollisia. Tässä on myös ero Euroopan keskuspankin, EKP:n toimintaan. EKP voi tehdä ratkaisunsa myös enemmistöpäätöksillä.

Mahdoton päätöksenteko kiteytyy kirjassa hyvin Eurooppa-päivään toukokuussa 2010, jolloin päätettiin Euroopan vakausrahaston, ison singon perustamisesta. Ratkaisu piti saada hiottua ennen Aasian markkinoiden avautumista maanantaina aamuyöllä.

Euroalueen uskottavuus piti palauttaa, mutta mikään ehdotus ei näyttänyt kelpaavan jäsenmaille. Lopulta hyväksyttävä päätös isosta singosta eli 500 miljardin euron vakausrahastosta saatiin aikaa kahdeksan minuuttia Aasian markkinoiden avautumisen jälkeen.

Rehnin mukaan viivyttely monissa euroalueen päätöksissä tuli kalliiksi. Euroopan kasvu tyrehtyi, työttömyys lisääntyi ja kriisin kustannukset kasvoivat. Vasta 2013 lähtien kasvu saatiin tukevalle pohjalle.

"Uskoa koeteltiin euroalueen toimintakykyyn"

Olli Rehn myöntää Lännen Median haastattelussa, että eurokriisin pahimmat pohjakosketukset koettelivat hänen uskoaan euroalueen toimintakykyyn. Erityisen vaikeaa oli syksyllä 2011 ja talvella 2012, kun Italia ja Espanja ajautuivat umpikujaan ja Kreikassa käytiin toiset vaalit, jotka olivat ylimääräinen poliittinen riesa talouden riesojen päälle.

– En ajatellut, että euro hajoaisi. Sellaista ei saanut päästää tapahtumaan, eikä sellaista ollut käsikirjoituksessa missään vaiheessa. Uskoa kuitenkin koeteltiin. Kun ajattelee, että on kyennyt selviytymään isosta vastoinkäymisestä ja pystyy hetken hengähtämään, ja kun hengähdys kestää puoli päivää ja tulee uusi myllerrys ja se tapahtuu vuosi vuoden jälkeen, niin tietysti se synkistää mieltä, Rehn kuvaa tuntemuksiaan.

Rentoutumisen hetket euroalueen palopäälliköllä jäivät komissaarivuosina vähiin. Lomalta ja vapaalta puulämmitteisen saunan löylyistä Puulaveden rannalta Rehn kiisi pikakomennuksilla Brysseliin, Frankfurtiin ja Berliiniin.

Keskellä eurokriisiä Rehnillä oli myös henkilökohtaisia murheita. Hän menetti Vuokko-äitinsä, joka menehtyi vatsasyöpään syyskuussa 2011.

Neljän neliön työhuone Puulaveden rannalla

Rehnin Kuilun partaalta - Näin euro pelastettiin -kirja perustuu pitkälti hänen muistiinpanoihinsa ja päiväkirjaansa komissaarin tehtävän ajalta. Aineistoa Rehn alkoi koota, kun hän jäi pois komission varapuheenjohtajan tehtävästä 2014 ja tuli valituksi Euroopan parlamenttiin. Kirja päättyy eurokriisin nujertamiseen 2014, mutta lopussa on pikakelaus kriisin jälkeisestä ajasta ja Rehnin kaudesta Juha Sipilän (kesk.) hallituksen elinkeinoministerinä.

– Kirja on syntynyt Mikkelissä Puulaveden rannalla. Minulla on siellä neljän neliön työhuone, johon mahtuu kirjoituspöytä, kirjahylly ja päiväunisänky. Näkymä on Puulavedelle.

Rehn kirjoitti kirjansa englanniksi. Sen on suomentanut Tatu Henttonen .