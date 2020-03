Omaelämäkerrallinen norjalaiselokuva eläytyy vahvasti nuoren elämään

Mitä meistä puhutaan

★★★★ Elokuvan alussa isä sammuttaa valot. Myöhemmin hän yrittää tehdä samoin tyttärensä elämässä. Maria Mozhdah on oslolainen Nisha, jonka itsenäisyydestä siirtolaissuku järkyttyy niin, että isä ( Adil Hussain ) vie hänet Pakistaniin. Sorto ahdistaa katsojaakin, mutta ohjaaja Iram Haq väläyttää myös valoa. Skam ei ollut sattumaa. Omaelämäkerrallinen norjalaiselokuva eläytyy jälleen vahvasti nuoren ihmisen elämään. Ensiesitys. (Norja 2018)

Yle Teema & Fem sunnuntai 8.3. klo 21.45

Trespass Against Us

★★★ Michael Fassbender (s. 1977) ja Brendan Gleeson (s. 1955) ovat molemmat juuriltaan irlantilaisia ja omien sukupolviensa voimanäyttelijöitä. Ei siis ole varsinainen yllätys, että he saavat voiton puolelle Adam Smithin stereotyyppisesti machoilevan rikosdraaman. Fassbender on Chad, joka isäksi tultuaan on alkanut riuhtoa itseään irti rikollisesta junttisuvustaan. Siitä ei selvitä ilman, että nahka alkaa punoittaa. (Britannia/USA 2017)

Kutonen sunnuntai 8.3. klo 21.00

Arrival

★★★★★ Kun tavanomaisessa scifi-jännärissä muukalaiset laskeutuvat Maahan, marssii ihmiskunta vastaan pyssyt tanassa. Denis Villeneuven elokuvassa yritetään myös kommunikoida, mutta eipä taida olla kauppaa, jossa myytäisiin Ihmiset - Vieras elämänmuoto -sanakirjaa. Avuksi pyydetään Amy Adamsin esittämä kielitieteilijä Louise. Kiehtovat kohtaamiset kutkuttavat älyä ja mielikuvitusta. Jeremy Renner on fyysikko Ian. (USA 2016)

Nelonen sunnuntai 8.3. klo 21.30