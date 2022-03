Talous

Omakotitalo kannattaa vuokrata omatoimiselle asukkaalle, joka ei aiheuta yllätyksiä – Espanjaan muuttanut Vesa Ranta tunnistaa hyvän vuokralaisen

Julkaistu: 19.3.2022 klo 6:30

Jos omakotitalo on jäänyt tyhjilleen, yksi ratkaisu on vuokrata talo osaaville vuokralaisille, jotka ovat valmiita tekemään huolto- ja korjaustöitä. Näihin asioihin taloa vuokraavan on syytä kiinnittää huomiota.