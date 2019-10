Talous

Omat osakeomistukset voivat sitoa ministerin kädet ja sulkea suun – työministeri Timo Harakan salkussa on tuhti nippu suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita

Julkaistu: 13.10.2019 klo 7:00

Jos ministerillä on jonkin yhtiön osakeomistusta, ja kyseinen yhtiö on kohteena esimerkiksi myyntitapahtumassa tai valtion tuen mahdollisena saajana, ministerin tehtävänä on jäävätä itsensä. Euroopan unionissa poliitikkojen taloudelliset kytkökset nousivat julkisuuteen EU-komissiota muodostettaessa. Ne ovat merkittävä peruste ehdokkaiden kelpoisuutta arvioitaessa.