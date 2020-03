Omistajaohjausministeri Tuppurainen patistaa kohtuuteen johdon palkkioissa kriisissä: ''On oikein, että myös johto osallistuu taakanjakoon''

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kehottaa pidättyvyyteen myös valtionyhtiöiden johdon palkitsemisessa koronakriisin takia. Kriisi on johtanut tai johtamassa lomautuksiin sekä yksityisomisteisissa yrityksissä että valtionyhtiöissä. Muun muassa VR ja Finnair ovat kertoneet lomautuksiin tähtäävistä yt-neuvotteluista.

– Palkitsemisesta päättää aina yhtiön hallitus. Samalla on kuitenkin sanottava, että yritysten ylimmän johdon toiminta asettaa esimerkin, jota verrataan yleiseen oikeudenmukaisuuden tajuun. Kun yrityksissä tehdään sopeutustoimia, on mielestäni oikein, että myös johto osallistuu taakanjakoon. Nykyisessä koronaviruksen luomassa tilanteessa kehotan painottamaan kaikessa johdon palkitsemisessa pidättyvyyttä ja kriisitietoisuutta, Tuppurainen sanoo Lännen Medialle.

Tuppurainen otti omistajaohjauksen tehtävät Eurooppaministerin salkun rinnalle Sanna Marinin (sd.) hallituksessa. Valtion uusi omistajaohjausstrategia julkistetaan kevään aikana.

– Periaatepäätös ohjaa yhtiöitä koko hallituskauden ajan eli keväälle 2023 asti. Omistajapoliittiset periaatteet tulevat olemaan sellaiset, että niitä pystytään noudattamaan valtionyhtiöissä niin haasteellisessa kuin normaalissa liiketoimintatilanteessa. Valtion omistajapoliittinen periaatepäätös tulee sisältämään valtion palkitsemiskannanoton, jossa linjataan valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien sekä soveltuvilta osin henkilöstön palkitsemisesta.

Tuppurainen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa helmikuussa, ettei spekuloi palkkioilla, mutta totesi, että esimerkiksi Nesteen ja Finnairin hallitusjäsenten palkkioita ei ole muutettu vuoden 2008 jälkeen.

Valtion talousarvioon on tuloutettu 1,5–2,0 miljardia euroa omaisuustuloja viime vuosina.

– Valtio-omistajana tiedostamme, että muuttunut ympäristö vaikuttaa yhtiöiden tuloskuntoon ja kykyyn maksaa osinkoja. Valtio-omistaja on valmis muuttuneessa tilanteessa mukauttamaan osinko-odotuksiaan yhtiöiden muuttuneen tilanteen mukaan, Tuppurainen sanoo.

Postin johdolle erityisbonukset

Lännen Media uutisoi perjantaina, että syksyllä kovan kohun keskellä ollut valtio-omisteinen Posti on päättänyt palkita yhtiön ylimpiä johtajia vuosina 2020, 2021 ja 2022 erityisillä 2X-bonuksilla, joissa maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta.

– Yhtiöiden johdon palkitsemisen tason on oltava suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla sekä yleiseen johdon palkkatasoon. Valtio ei kuitenkaan ole eikä sen pidä olla palkkajohtaja. Selvää on, että myös valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä palkkaamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin. Kohta annettava periaatepäätös ohjaa valtionyhtiöiden palkitsemispolitiikkaa. Yksittäisen yhtiön kohdalla päätökset tekee yhtiön hallitus, ja hallituksen puheenjohtaja kommentoi asiaa tarkemmin, Tuppurainen toteaa.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kertoi Lännen Median jutussa perjantaina, että palkitsemisessa on kyse aiempien vuosien projekteista. Johdon palkkiot ovat Pohjolan mukaan tavoitteisiin nähden kohtuullisella tasolla.

Lauantaina julkaistussa haastattelussa Pohjola sanoi pitävänsä Postin ympärillä syksyllä vellonutta palkkiokeskustelua ylimitoitettuna.