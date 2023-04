Omituisten otusten kerho koolla lastenlaulukonserteissa – ''Lauluja, jotka saavat myös aikuiset syttymään''

Kajaanin kaupunginteatterin Lasten Sissilinna -kausi huipentuu huhtikuussa Riehakkaisiin lastenlaulukonsertteihin.

Konserteissa kuullaan suosittuja lastenlauluja meiltä ja maailmalta teatterin laulavien näyttelijöiden tulkitsemana ja KAOn konservatoriosta kootun orkesterin säestämänä.

Luvassa on kymmenkunta muun muassa takavuosien Ipanapa -levyiltä tuttua lastenlaulua, joille yhteinen nimittäjä löytyy klassikkolastenlaulusta Omituisten otusten kerho .

– Tänä päivänä puhutaan paljon osallisuudesta, osattomuudesta ja siitä, miten paljon kouluissa ja työpaikoilla on häirintää ja kiusaamista. Meidän teemana on se, miten hyväksyä kaikenlaiset otukset, joita me ihmisetkin olemme, konsertin ohjaaja-koreografi Sonja Pakalén sanoo.

– Ipanapa-levyjen tarkoituksena oli kehittää lasten musiikkia, johon aikuisetkaan eivät heti kyllästyisi. Juuri tällaisia lauluja kuulemme konsertissa. Lauluja, jotka saavat myös aikuiset syttymään.

Liikkeelle näyttelijöitä koskettaneista lauluista

Kappaleiden valikointi lähti liikkeelle näyttelijöiden lauluehdotuksista. He toivat konsertin ensimmäisiin työpajoihin lastenlauluja, jotka ovat jollakin tavalla koskettaneet heitä.

Esimerkiksi Jukka Peltola esittää konsertissa 1990-luvun Röllistä tutun Mauno mato -kappaleen, jota hän on viime vuosien aikana kuunnellut 3,5-vuotiaan lapsensa kanssa.

– En ollut sitä tuotantoa juuri kuunnellut, mutta sitten kun toinen halusi niitä kuunnella, niin siellähän on valtavan hienoja biisejä, Peltola kertoo.

Matoaiheisia kappaleita konsertissa kuullaan kaikkiaan neljä, kun mukana ovat myös Kaksi matoa , Mato ja Kaalimato . Jälkimmäisen laulaa Inkeri Raittila , joka kuunteli Kaalimatoa paljon lapsena.

– Olen jo lapsena tykännyt dramaattisista lauluista, ja siinä on minusta vähän jopa taistolaishenkeä. Se energia on iskostunut – ei niinkään se tarina, joka ei hirveästi etene. Se syö vaan sitä lounasta eikä mitään muuta, näyttelijä naurahtaa.

4 000 lasta ja nuorta kauden aikana teatterissa

Sonja Pakalénin mukaan kappaleissa ei haluta sitoa asioita tyttö–poika-akselille vaan lähtökohtana on sukupuolettomuus ja ihmisyys.

– Mukana on myös yksi huolibiisi Höllää pöllö , jossa puhutaan jaksamisesta, miten myös lapset ja nuoret eivät tahdo jaksaa tätä pyörivää maailmaa. Emme rupea opettamaan mutta sitäkin teemaa käsitellään.

Riehakkaat lastenlaulukonsertit ovat jatkoa kaupunginteatterin ja KAOn konservatorion jo vuosia jatkuneelle yhteistyölle vappukonserttien tiimoilta. Niiden esityskerrat ovat jääneet pariin konserttiin, mutta lastenkonsertteja pidetään päiväkoti- ja koululaiskonsertteineen kaikkiaan parikymmentä.

– Vappukonsertit ovat olleet yhtenä meidän työssäoppimispaikkana. Olemme enemmän ja enemmän siirtämässä opintoja oikeisiin työpaikkoihin. Teemme paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kertoo konservatorion opettaja Tapani Komulainen , joka vastaa lastenlaulukonsertin musiikin johdosta.

Kaupunginteatterin johtajan Anni Mikkelssonin mukaan toukokuulle tultaessa 4 000 lasta ja nuorta on vieraillut Sissilinnassa tai Seminaarilla viime syksyn jälkeen.

– Kaikki Kajaanin lapset ja nuoret ovat käyneet kauden aikana teatterissa, hän iloitsee.