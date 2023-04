"On kivaa päästä tekemään este-ennätyksiä ja toiminaan kepparin kanssa" – yhdessä leireilevät kaverukset kisasivat Kajaanissa

Kajaanin raviradalla kisailtiin lauantaina keppihevosilla. Kainuun Sanomat pääsi jututtamaan kisaan osallistuneita Helmi Leinosta , Milja Hiltusta , Emma Moilasta ja Moona Patrikaista . Tytöt käyvät samaa koulua ja asuvat Vuottolahdessa. Yhdessä pidetään keppihevostunteja ja leirejä.

Katso videolta, mikä on tyttöjen mielestä parasta keppihevostelussa:

Useita keppihevosia ja haaveena oma yritys

Helmi Leinosen kilparatsu, keppihevonen Geografia, on ollut hänellä seitsemän vuotta. Yhteensä Leinosella on seitsemän hevosta, iso varustehuone ja talli. Leinonen on tehnyt itse kaikki keppihevosensa eli kepparinsa. Ystävä Emma Moilanen on tehnyt yhden kepparin Leinoselle. Moilanen kilpaili itse Lumian kanssa. Yhteensä Moilasella on noin viisi hevosta. Moilasella on haaveena perustaa isona oma keppariyritys, tehdä keppareita itse ja pitää kepparileirejä.

Helmi Leinonen, Milja Hiltunen, Emma Moilanen ja Moona Patrikainen ratsuineen.

Emma Moilanen, Helmi Leinonen ja Moona Patrikainen (alhaalta ylöspäin) palkintojensa kanssa.

Milja Hiltunen osallistui kilpailuun Kinderin kanssa. Kinderin Hiltunen sai viime vuoden kesällä, yhteensä hänellä on 13 tai 14 keppihevosta. Moona Patrikaisella on yhteensä viisi keppihevosta, tänään mukaan on päässyt Dino. Patrikainen teki Dinon itse mumminsa kanssa, aikaa kului Patrikaisen mukaan "aikalailla koko lauantai".

Milja Hiltusen ratsuna oli Kinder.

Moona Patrikaisen tyylinäyte esteradalta: