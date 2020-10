Onko Donald Trump Yhdysvaltain historian huonoin presidentti? Näin tutkija sijoittaa Trumpin presidenttien rankinglistalle

Toisin kuin demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sanoi tiistain vaaliväittelyssä, Donald Trump ei ole Yhdysvaltain historian huonoin presidentti. Tätä mieltä on Åbo Akademin tutkija Claus Stolpe.

Onko Donald Trump Yhdysvaltojen kaikkien aikojen huonoin presidentti? Tätä mieltä on esimerkiksi demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Biden , joka sanoi Trumpia ensimmäisessä vaaliväittelyssä tiistaina huonoimmaksi presidentiksi, joka Yhdysvalloilla on koskaan ollut.

Vastaus on eri, jos asiaa kysytään valtiotieteilijä Claus Stolpelta , joka on kehittänyt menetelmän amerikkalaisten presidenttien luokittelemiseksi. Huonoimman amerikkalaisen presidentin tittelistä on Stolpen mielestä meneillään jopa tietynlainen kilpailu.

Stolpen mukaan Donald Trump tuskin tulee saamaan aikaan esimerkiksi sisällissotaa eikä siten todennäköisesti jää historiaan kansakunnan kaikkien aikojen huonoimpana presidenttinä.

Valtiotieteilijän tuorein teos Trump och hans värld. Historien om en omstridd president (Trump ja hänen maailmansa. Kertomus kiistellystä presidentistä) julkaistaan vuoden lopulla.

Stolpe kuvaa kirjassa Trump-ilmiötä pohjoismaisesta näkökulmasta ja tarkastelee Yhdysvaltojen 45. presidenttiä kehittämänsä mallin pohjalta suhteessa aiempiin presidentteihin.

Trumpilla on vankka kannattajakunta

Vuonna 2011 julkaistussa yleisen historian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Bland åsnor och elefanter: en utvärdering av USA:s presidenter (Aasien ja norsujen parissa: arvio Yhdysvaltojen presidenteistä) Stolpe kehitti työkalun, jonka avulla voidaan mitata ja arvioida presidenttien suoriutumista tehtävässään.

Menetelmässä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi se, miten presidentti on ratkaissut oman aikansa suuria ongelmia, miten hän on vaikuttanut virkansa painoarvoon, miten aikalaiset ovat häntä arvostaneet ja millä tavoin hän on vaikuttanut Yhdysvaltojen asemaan.

Yliopistonlehtorina Åbo Akademissa toimiva Stolpe kysyy, onko Trump ylipäänsä huono presidentti.

Trumpin presidenttikauden ansioiksi voidaan Stolpen mukaan laskea sisäpolitiikassa työttömyystason lasku ennen koronaa sekä ulkopolitiikassa Israelin solmimat diplomaattisuhteet Arabiemiraattien ja Bahrainin kanssa.

Stolpen mukaan Trump erottautuu myös sillä, että riippumatta siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, Trumpin kannatusluvut eivät juuri heilahtele. Tämän kannatus on pysynyt jo pitkään noin 40–43 prosentin välimaastossa.

– Maaseudulla ollaan pitkälti arvokonservatiiveja, ja siellä asuvien mielestä Trump on loistava presidentti. Jos hänellä ei olisi kannatuspohjaa, republikaanit olisivat löytäneet tilalle uuden ehdokkaan presidentinvaaleihin, Stolpe kertoo Lännen Medialle .

– Trump on äänestäjien suhteen keskivaiheilla (paremmuusjärjestyksessä). Hän ei missään nimessä ole historian vihatuin presidentti.

Trump sijoittuu häntäpäähän

Stolpen mukaan istuvaa presidenttiä on vaikea arvioida, sillä käsitys hänestä muuttuu usein ajan myötä. Joka tapauksessa Trump sijoittuu presidenttivertailussa häntäpäähän.

– Kun Bush vanhempi oli virassa, monet tahot pitivät häntä surkeana presidenttinä, mutta nykyään mielipide ei ole enää ihan yhtä jyrkkä. Sitä vastoin Trumpista nähdään jo nyt, että hänen kaudellaan presidentin virka itsessään on saanut kolhuja ja että kunnioitus Yhdysvaltoja kohtaan ei varsinaisesti ole lisääntynyt.

– Hänellä on erittäin aggressiivinen tyyli. Trump ei ole yrittänytkään olla koko kansan presidentti.

Kun Trumpin presidenttiyttä arvioidaan tulevaisuudessa, määrittäväksi tekijäksi voi Stolpen mukaan hyvin jäädä koronaviruspandemia ja Trumpin toiminta pandemian keskellä. Stolpe huomauttaa, että Trump on itse myöntänyt toimittaja Bob Woodwardille tahallaan vähätelleensä koronaviruksen vaarallisuutta. Asia nousi julkisuuteen Woodwardin 15. syyskuuta ilmestyneen Trumpin presidenttiyttä käsittelevän kirjan Rage myötä.

– Siitä tullaan puhumaan vielä pitkään, paljonko henkiä olisi voinut säästyä.

Stolpen tulevan kirjan viimeinen kappale valmistuu näillä näkymin marraskuun presidentinvaaleja seuraavana päivänä.

Vaalivoittajaa Stolpe ei uskalla vielä arvata. Vaikka Biden johtaa gallupeissa tällä hetkellä, niin sanottu lokakuun yllätys voi vielä tapahtua.

Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 lokakuun yllätys oli FBI:n ilmoitus siitä, että se aloittaa tutkinnan Trumpin vastaehdokas Hillary Clintonin sähköposteihin liittyen. Tapauksen taustalla on se, että Clinton käytti ulkoministerinä toimiessaan yksityistä sähköpostia luottamuksellisten viestien lähettämiseen.

Kolme vuotta vaalien jälkeen valmistuneen tutkinnan lopputuloksena FBI ei löytänyt mitään rikollista Clintonin toimista, mutta tämä oli vaalien lopputuloksen kannalta myöhäistä.

Huonoin presidentti ajoi Yhdysvallat lähemmäs sisällissotaa

Jos huonoin presidentti ei ole Trump, kuka sitten tittelin saa? Stolpen menetelmällä määriteltynä historian huonoin presidentti oli Franklin Pierce , joka toimi presidenttinä yhden kauden vuosina 1853–1857.

Pierce oli Stolpen mukaan heikko presidentti, joka ei kyennyt tarttumaan Kansasin osavaltiossa orjuuskiistoista alkaneisiin levottomuuksiin. Maa ajautui Piercen toimintakyvyttömyyden myötä lähemmäs vuosien 1861–1865 sisällissotaa.

Yhdysvaltain historian parhaana presidenttinä Stolpe pitää Franklin D. Rooseveltia , jonka presidenttikausi kesti ennätyksellisesti lähes kaksitoista vuotta toisen maailmansodan yli vuosina 1933–45.

Claus Stolpe on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi ja filosofian tohtoriksi Åbo Akademista.