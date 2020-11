Onko olemassa iloista murhasarjaa?

Elinkautinen

Yle Areena 14.11. alkaen ja Yle Teema & Fem 15.11. klo 21.00

 Elinkautinen on hyvä, laadukas norjalainen poliisisarja, mutta tarjoaako se mitään uutta? Ainakin sarjan luoja väittää niin. Emmy-palkitun Gjermund S. Eriksenin mukaan Elinkautinen edustaa uudenlaista "happy noir" -poliisisarjaa.

Skandinaaviset rikossarjat eivät ole tunnettuja huumoristaan. Eriksenin mukaan poliisityö ei ole vain tuskien mustaa taivalta, vaan siinä on myös lämpöä ja huumoria. Elinkautinen on osoitus siitä. Sarjan aloitus on enemmän musta kuin iloisen oranssi. Jatko näyttää, mikä on se suunta, johon sarjan pitäisi kallistua.

Jännitystä riittää joka tapauksessa, ja sarjan rakenne on omaperäinen: ensimmäinen jakso alkaa, kun sarjan päähenkilö, tutkinnanjohtaja Victoria Woll ( Ayla W. Quincy ) istuu vankilassa elinkautista.

Kuinka hän sinne päätyi, ei selviä ennen kuin sarjan lopussa. Samalla kun Woll tutkii rikoksia takaumissa, katsojalle väläytetään, mitä nykyajassa tapahtuu. Palaset eivät loksahda paikalleen nopeasti.