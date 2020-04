Onnistuuko omavaraisuus?

Omavaraiset

Yle Areena 6.4. alkaen TV2 13.4. klo 23.00

★★★★★ Omavaraisuus ja yhteiskunnan kaatumisesta riippumaton elämä luonnon keskellä on saattanut viime aikoina käväistä monenkin mielessä.

Riikka Kaihovaaran huippu kolmiosainen dokumenttisarja perehtyy aiheeseen seuraamalla vuodenkierron ajan neljää ihmistä, jotka pyrkivät elämään mahdollisimman omavaraisesti.

Mukana on mahtavia erilaisia tyyppejä. On todellinen toisinajattelija, erakko Rainer . Hän sanoo suoraan, että asuu yksin, sillä vihaa ihmisiä ja sähköä. Hän on hieman äkkiväärä, mutta sydämetön ei lainkaan.

Erjan lapsiperheessä taas stressi- ja väsymystaso on sen verran korkealla omavaraisuusponnistelujen kanssa, että katsojaakin hirvittää.

Perheen äiti Erja aikoo vuoden ajan tehdä kaikki käyttövaatteensa alusta asti aina lankojen kehräämisestä alkaen.

Sitten ovat ihanat nuoret romantikot ja idealistit Jussi ja Milka . He elävät harmoniassa, joogaavat ja syventyvät elämän kiertokulkuun. Heidän itse tekemiensä säilykkeiden kellarivarasto on todella vaikuttava!

Tällainen on dokumenttien kirkasta ydintä: se näyttää ja avaa havainnollisesti, kiinnostavasti toisenlaisia ympäristöjä, elämäntapoja ja ihmisiä.

Viime aikoina Ylellä on nähty muitakin todella hyviä dokumentteja valtavirrasta poikkeavista elämäntavoista, kuten parikymppisistä tietokonepelaajista kertova Logged in .

Millaista olisi elämä ilman sähköä ja mukavuuksia? Ainakin tulee selväksi, että se on kaukana leppoisasta idyllistä. Elämäntapa vaatii kovaa työtä, päättäväisyyttä ja sietokykyä.

Vaikka harva pystyy täydelliseen omavaraisuuteen, tämä teema on nyt todella ajankohtainen.

Omavaraiset on dokumenttien kirkasta ydintä.

Se avartaa, valaisee, syventää ja herättää ajatuksia.