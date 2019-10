Onnistuuko Turkin aikomus palauttaa Syyrian pakolaiset turva-alueelle? Erdogan hakee tukea Venäjältä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tiistaina Sotshissa Venäjällä. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella Syyrian tulevaisuudesta, ja sen odotetaan selventävän, miten Turkin toimet Syyriassa jatkuvat.

Syyriassa Venäjä ja Turkki ovat edustaneet vastapuolia.

– Vaikka he ovat yhä virallisesti eri puolilla, heillä näyttää olevan toimiva kommunikaatioyhteys. Yksi syistä on varmasti se, että hyvä suhde Nato-liittolaisen kanssa on Putinille tärkeä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi johtaja Wolfgang Mühlberger .

Putin ja Erdogan jakavat Mühlbergerin mukaan myös samankaltaisen käsityksen siitä, mikä on hyvä tapa johtaa maata.

Putinin hartioilla lepääkin painava vastuu, sillä häneltä odotetaan jopa ratkaisua tilanteeseen. Monen amerikkalaisnäkemyksenkin mukaan, että Yhdysvallat pesi kätensä Syyrian tilanteesta vetämällä joukkonsa kurdialueelta, ja siksi Syyrian tulevaisuudesta päättää suurelta osin Putin.

Erdogan kertoi Reutersin mukaan maanantaina, että Turkki ryhtyy "välttämättömiin" jatkotoimiin Pohjois-Syyriassa tapaamisen jälkeen. Turkki ja Yhdysvallat sopivat viime torstaina viiden päivän mittaisesta tulitauosta, jonka on määrä päättyä Erdoganin ja Putinin tapaamispäivänä tiistaina.

Mühlberger sanoo, että tiistaisen tapaamisen tulokset antavat mahdollisuuden arvioida tulevaa.

Turkki haluaa perustaa turva-alueen

Turkki aloitti hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdialueelle 9. lokakuuta. Tapahtumat saivat alkunsa, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti vetävänsä Yhdysvaltojen joukkoja Pohjois-Syyriasta.

Turkki on kertonut aloittaneensa hyökkäyksen, koska se haluaa luoda turva-alueen Syyrian rajalla sijaitsevalle kurdialueelle. Yhdysvaltojen päätös vetää joukkojaan Syyrian pohjoisosista mahdollisti Turkin suunnitelman edistämisen.

Ulkopoliittisen instituutin Mühlberger suhtautuu turva-alueen toteutumiseen varauksella.

– Sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna se on todella valtava alue, jonka Turkki aikoo miehittää, Mühlberger sanoo.

Taustalla halu palauttaa pakolaiset Syyriaan

Turkki on ilmoittanut aikeistaan rakentaa pitkin Syyrian rajaa kulkeva turva-alue, joka on noin 30 kilometriä leveä ja noin 480 kilometriä pitkä. BBC:n mukaan Turkki on suunnitellut sijoittavansa alueelle jopa kaksi miljoonaa Turkissa elävää syyrialaispakolaista.

Mediassa on ollut esillä huoli mahdollisen alueen turvallisuudesta. Mühlberger sanoo, että on liian aikaista esittää arvioita mahdollisesta turva-alueesta. Hän kuitenkin sanoo pitävänsä alueen turvallisuutta "suhteellisen epätodennäköisenä".

Syyrian sisällissodan aikana Turkkiin on paennut 3,6 miljoonaa syyrialaista. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Syyrialaisten pako Turkkiin on viilentänyt turkkilaisten asenteita Syyrian pakolaisia kohtaan, mikä on uutistoimisto PRI:n mukaan saanut turkkilaiset vaatimaan toimia presidentti Erdoganilta.