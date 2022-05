Opiskelijoiden kirjat kulkivat lastenrattaissa ja pyöräilykypärässä – Anything but a backpack -dayssa nähtiin luovia ratkaisuja

TikTok-sovelluksessa levinnyttä Anything but a backpack -teemapäivää on järjestetty eri kouluissa ympäri maailman, viime perjantaina myös Kajaanin lukiossa. Teemapäivän ideana on kuljettaa koulutarvikkeita missä tahansa muualla kuin repussa.

