Optikko Kaakinen Oy - Luotettavaa palvelua vuodesta 1932

Autamme näkemään hyvin ja näyttämään hyvältä. Meiltä saat laadukkaat silmälasit, aurinkolasit, piilolasit sekä muut optisen alan tuotteet. Palvelemme kolmen optikon voimin, silmälääkärin vastaanotto ajanvarauksella.

Hyvät silmälasit vaativat perusteellisen näöntutkimuksen, linssien tarkan mitoituksen ja huolellisen valmistuksen. Olemme tunnettuja asiakaspalvelustamme ja palvelelmme viihtyisissä sekä valoisissa liiketiloissa Kauppakatu 7, Kaakisen kulmassa. Kehysmallistomme on yksilöllisesti valittu ja laadukas. Ylpeytemme on optiikaltaan huipputasoiset linssit ja upeat aurinkolasimallistot, myös voimakkuuksilla. Käytössämme on alan viimeisin tekniikka ja toimitusaikamme on nopea. Mittaamme silmät Rodenstockin DNEye Scannerilla, joka ottaa tuhansia mittoja silmistäsi. Viemme tuloksen silmälaseihisi ja tämän ansiosta saat paremman kontrasti-, väri- ja hämäränäön sekä entistäkin leveämmän näköalueen.

Kainuussa vain meiltä!

