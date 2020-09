Talous

Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Julkaistu: 9.9.2020 klo 16:02

Suomen Osakesäästäjät ry:n puheenjohtajan Timo Rothoviuksen mukaan on hyvä, että hallituksella on mahdollisuus saada pörssiyrityksistä enemmän tietoa kuin muilla, mutta tiedon käyttämisessä on oltava tarkkana.