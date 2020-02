Ota kantaa ehdotukseen kaupunkikuvan kohentamiseksi: Pietari Brahen patsas suihkulähteen tilalle

Jotakin pitäisi tehdä Kajaanin kaupunkikuvalle. Jotta tekeminen ei jäisi vain sanomisen asteelle, yleisluontoisista kahvipöytäkeskusteluista on tiivistettävä konkreettisia ehdotuksia. Kaukametsän opiston Kuvataiteen tuntemus -kurssilaiset ovat tehneet niin.

Viimeisimmäksi kurssilla on puitu ehdotusta, jonka ryhmäläinen Kaija Marin nosti esiin. Pietari Brahen patsas pitäisi siirtää keskelle Raatihuoneentoria suihkulähteen tilalle.

Ajankohta siirron valmistelulle olisi kypsä nyt, koska ensi vuonna kaupunki täyttää 370 vuotta. Patsaan siirto voisi olla yksi vuoden juhlallisuuksista. Aika siirrolle olisi otollinen nyt myös siksi, koska Raatihuoneentoria remontoidaan 1990-luvun asustaan.

"Mitään uutta ei tarvitsisi hankkia, vaan patsas olisi jatkossa läsnä ympäristössä ja kohdassa, joka toisi sille lisäarvoa", Marin sanoo.

Nyt Pietari seisoo vähän syrjässä Kauppatorin laidalla. Ovatko ryhmäläiset yhtä mieltä Marinin kanssa?

"Ei, vaikka tämäkin ehdotus on yksi vaihtoehto", vastaa Hannele Pussinen . "Siitä olen samaa mieltä, että Raatihuoneentorin eteen pitäisi jotakin tehdä."

Seppo Turunen voisi nähdä patsaan Marinin ehdotettamassa paikassa siitä syystä, että suihkulähde on epäonnistunut ratkaisu. Kulku lähteeseen on estetty köysittämällä laidat, minkä takia rakennelma näyttää kesäisin lähinnä nyrkkeilykehältä.

Myös Raili Kauppila lämpiää ajatukselle patsaan uudesta sijainnista. Kajaanin kaupungin perustaja Pietari Brahen valtakauden aikana Raatihuoneentori oli yhtä kuin kaupungin keskusta.

"Linnankatu, joka tulee linnanraunioilta, risteää Kauppakatuun, joka oli jo Brahen aikaan pääkatu. Patsas sijoitettaisiin niin, että se katsoisi linnan suuntaan. Mikä olisikaan patsaalle parempi paikka?"

Jos Brahen patsas jättäisi Kauppatorin, tilalle voisi ryhmäläisten mielestä vaikka laajentaa viereistä lasten leikkipuistoa.

Raili Kauppila (toinen vas.), Kaija Marin, Seppo Turunen ja Hannele Pussinen ovat Kuvataiteen tuntemus -ryhmäläisiä, joilla riittää ideoita kaupunkikuvan elävöittämiseksi. Kaukametsän apulaisrehtori Sini Sarén (vas.) vetää ryhmää.

Kauppilan mukaan patsas on aina ollut heittopussi, joka on aina ollut vähän väärässä paikassa. Pietari Brahen patsasta kaavailtiin Kruununpuodinmäelle suunnitellun kaupungintalon eteen vuonna 1949. Yrjö Liipolan tekemä Brahe-veistos voitti patsasluonnoskilpailun ja se paljastettiin vuonna 1954. Patsas sijoitettiin Kruununpuodinmäelle Ämmäkosken viereen.

Professori Reijo Heikkinen kertoo kirjassaan Kulttuurikohteita Kajaanin keskustassa – virikeaineistoa kulttuurikävelyretkelle (1991), että patsaaseen suhtauduttiin alkuvuosina hyvin ristiriitaisesti, sillä moni kajaanilainen oli Liipolan kanssa kilvoitelleen kuvanveistäjä Lauri Leppäsen luonnoksen kannalla. Heikkinen kirjoittaa, että " patsaan arvostuksen puutteesta voi johtua se, patsasta on siirretty milloin minnekin. Se sijaitsi aiemmin Kruunupuodinmäellä ja Keskuskoulun pihamaalla, mutta sai viimein kunniapaikan torin remontin jälkeen Kauppatorin rannassa, missä sillä on hyvät näköalat torin hyörinään."

Patsas on ollut vuodesta 1976 alkaen Kauppatorilla, joka oli tuolloin uusittu kaupungin 325-vuotisjuhlien kunniaksi.

Patsaiden siirto ei kovin yleistä, joskaan ei tavatontakaan. Edellinen patsas, joka sai kaupungissa uuden sijainnin, oli Saattue (1971). Kuvanveistäjä Armas Hutrin valmistama veistos on nyt Suvantorannassa, jonne se siirrettiin toissavuonna Kaakisen väliköstä siksi, että siirron puoltajat pitivät sijaintia epäsopivana veistokselle. Suvantoranta on patsaan kolmas paikka.

Muut keskustan patsaat, esimerkiksi Eino Leinon ( Alpo ja Nina Sailo , 1980) ja Elias Lönnrotin ( Mauno Oittinen , 1942) näköispatsaat, ovat ryhmäläisten mielestä sijainniltaan kohdillaan. Huolenpidossa sen sijaan olisi parantamisen varaa. Kaarlo Mikkosen tekemä Uusi aika -pronssiveistos (2001) on ollut joinakin talvina hankien hautaama.

Tiedot patsaista ovat myös monen mutkan takana. Siksi ryhmän vetäjän, kansalaisopiston apulaisrehtori Sini Sarénin mielestä tiedot patsaista pitäisi olla kätevämmin löydettävissä kaupungin verkkosivuilta. Puute on sekin, että patsaat esitellään vain suomeksi. Tiedon jakamisen helpottamiseksi patsaisiin voisi kiinnittää QR-koodit.

Sarén vetää ryhmää 14:ttä vuotta. Hän suunnittelee viikottaisille kokoontumisille ohjelman, jonka alussa on aina hetki ajankohtaisille asioille ja keskustelulle.

"Kuvataide liittyy usein yhteiskunnallisiin asioihin. Siksi otamme esiin aiheita, jotka kuvataiteissa milloinkin ovat pinnalla, ja ruodimme, voisivatko ne soveltua Kajaaniin", Sarén sanoo.

Viime aikoina ryhmäläiset ovat keskustelleet Raatihuoneentorin arkkitehtoonisen arvon säilyttämisestä, seinämaalauksista, siltaratkaisuista ja alikulkukäytävien kuvittamisista.

Kantaaottavuuden lisäksi ryhmällä on myös tietoa. New Yorkissa sijaitseva Modernin taiteen museo MoMa järjesti vuonna 2014 verkon välityksellä taiteentuntemuksen maailmanmestaruuskilpailun, jonka kajaanilaisryhmä voitti. Ryhmällä on vielä käymättä paikan päällä, vaikka museon johtaja Glenn Lowryn esittämä vierailukutsu on edelleen voimassa.

Kuvataiteen tuntemus -ryhmä on perustettu viime vuosituhannen puolella. Edelleen mukana on jäseniä, jotka ovat olleet käyneet kurssilla 2000-luvun alusta alkaen.

Ryhmässä on nykyisin puolensataa jäsentä. Sarén pitää opiston auditorion paikkamäärää ryhmänsä koon ylärajana. Vielä reilut 20 uutta jäsentä mahtuisi mukaan. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin kello 13.30-15.

