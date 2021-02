Otanmäestä lisää raitiovaunuja Helsinkiin, tuotanto kestää pari vuotta – uusia tilauksia toiveissa niin ulkomailta kuin kotimaasta

Škoda Transtech Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) sopivat torstaina 23 pikaraitiotievaunun tilauksesta, joka perustuu vuonna 2011 tehdyn Artic-vaunuhankintasopimuksen optioon.

ForCity Smart Artic X54 -pikaraitiotievaunut liikennöivät tulevaisuudessa Yliskylän ja Haakoninlahden raitiolinjoilla eli Kruunusillat-yhteydellä. Vastaavia vaunuja on tilattu Helsinkiin jo aikaisemmin 29 kappaletta pikaraitiolinjalle 550 eli Raide-Jokerille, jonka vaunuista ensimmäinen on nyt testeissä Otanmäen tehtaalla.

Uuden tilauksen vaunut tehdään Raide-Jokerin vaunujen jälkeen vuosina 2025–2026. Kahteen suuntaan ajettavissa, noin 35 metriä pitkissä raitiovaunuissa on ohjaamot molemmissa päissä ja ovet molemmin puolin.

– Noin kaksi vuotta kestää tuotanto, joten ihan merkittävä tilaus, Škoda Transtechin toimitusjohtaja Juha Vierros kertoi torstaina.

Hänen mukaansa X54 on maailman edistyksellisin raitiovaunu, jossa korin moninivelinen rakenne on ensimmäistä kertaa yhdistetty kääntyviin teleihin.

Otanmäen tehtaalta on jo toimitettu Helsingin liikenteeseen 70 kappaletta X34-mallin Artic-vaunuja, joten nyt kokonaismäärä nousee 122 vaunuun. Nyt tehdyn tilauksen jälkeen optio on käytetty pientä määrää vaille loppuun.

– Vuodesta 2013 alkaen asteittain käyttöön tulleet Artic-raitiovaunut ovat toimineet HKL:n näkökulmasta hyvin ja myös kaupunkilaiset ovat olleet niihin tyytyväisiä. Kruunusiltojen liikenteeseen ja pikaraitiolinjalle 550 tuleva vaunutyyppi on kantakaupungin Artic-vaunutyypin isoveli ja myös siinä on otettu huomioon juuri meidän rataverkkomme ja ilmastomme haasteet, HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski kommentoi.

Tampereelle on päällä X34-vaunujen tilaus, jonka 19 vaunusta on toimitettu kuusi. Täyden liikennöinnin on tarkoitus alkaa elokuussa.

Saksan Schöneicheen on toimitettu kolme vaunua eli kaikki sinne tilatut, mutta Saksan markkinat eivät tyrehdy siihen, sillä Škoda Transtech tekee yhteistyössä emoyhtiön kanssa 80 raitiovaunun runkoa Mannheimin liikenteeseen.

Työntekijöitä oli vuodenvaihteessa yli 650 ja uusia rekrytoidaan koko ajan lisää.

– Saksan projekti vaatii reippaasti lisää väkeä.

Samalla Škoda Transtech odottelee uusia kauppoja.

– Tarjouksia on vetämässä ja näkymät ovat tällä hetkellä ihan positiiviset, kun joka puolella siirrytään entistä enemmän raideliikenteeseen ilmastonmuutoksen takia.

Potentiaalisia kohteita on niin ulkomailla kuin kotimaassa. Vantaalla ja Turussa on mietintä päällä, ja Helsingissä on laajentamissuunnitelmia.