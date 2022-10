Otetaan selvää: Miksi Koti-Kajaanin verkkojutut maksavat?

Miksi Koti-Kajaanin uutissisällöt ovat verkossa maksullisia?

Kysymys nousee toistuvasti esille lukijoiden palautteissa ja sosiaalisen median kommenteissa. Kaupunkilehti on painettuna ja digitaalisena näköislehtenä maksuton, mutta suuri osa yksittäisistä verkkojutuista avautuu vain tilaajille, ja tämä hämmentää.

Koti-Kajaani julkaisee verkkosisältöjä Kainuun Sanomien kanssa samoilla verkkosivuilla ja sovelluksessa. Verkkosisällöistä valtaosa on vain tilaajien luettavissa. Koetilaajana verkkosisältöihin voi tutustua kahden viikon ajan maksutta.

Lisäkuvilla ja -videoilla höystettyjen verkkojuttujen tarkoituksena on palvella lukijoita mahdollisimman kattavasti ja reaaliajassa, toteaa Koti-Kajaanin päätoimittaja Tiina Suutari .

"Julkaisemme uutisia verkossa tuoreeltaan ja kokoamme sisällöistä kiinnostavan, kerran viikossa ilmestyvän lukupaketin, joka on maksuton. Maksullisia verkkojuttuja voi ajatella lisäpalveluna, jota kaupunkimediakin voi tarjota."

Koti-Kajaanin tavoitteena on palvella lukijoitaan sekä asiakkaitaan koko ajan paremmin. Tämän mahdollistamiseksi digitaalista kehitystyötä ei voi unohtaa. Digitaaliset työvälineet, kuten verkkoalustat, palvelimet ja julkaisujärjestelmät, kuitenkin maksavat. Kustannusten kattamiseksi tilaustulot ovat tarpeen ja varmistavat, että kaupunkilehti voi pysyä elinvoimaisena jatkossakin.

Suutari muistuttaa, että sisältöjen maksullisuus lisääntyy mediassa koko ajan. Koti-Kajaani ole ainoa maksullisia juttuja tuottava kaupunkilehti. Viime vuonna myös valtakunnallinen iltapäivälehti perusti maksullisen tuotteen.

Paikallisista uutisista, ilmiöistä ja tarinoista ammentava Koti-Kajaani tavoittelee lukijamääräänsä kasvua ja on tavoitteessaan myös onnistunut. Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) tuoreen raportin mukaan Koti-Kajaanin kokonaistavoittavuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna 2,6 prosenttia. Koti-Kajaanin printtilehti tavoittaa 39 000 taloutta. Printin ja digitaalisen lehden kokonaistavoittavuus on 42 000 lukijaa viikossa.

Suomen median lehtikohtaisia tuloksia voi tutkia MediaAuditFinlandin verkkosivuilta.