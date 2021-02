Otetaan selvää: Minne katosi YritysAmis?

YritysAmis on kadonnut Kainuun ammattiopiston sivuilta. Mitä sille tapahtui?

Koti-Kajaanin Kuuloluurissa ihmeteltiin, mitä tapahtui YritysAmikselle. Kainuun ammattiopiston verkkosivujen etusivulla YritysAmista ei enää mainita. Myöskään YritysAmiksen Facebook-sivuja ei ole päivitetty vuoteen.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, onko YritysAmis päättynyt?

"YritysAmis-termin käytöstä on luovuttu. YritysAmis-termi syntyi hankkeen (2015-16) kautta ja sillä pyrittiin kehittämään ammatillisen koulutuksen pedagogiikkaa entistä opiskelija- ja työelämäkeskeisemmäksi.

YritysAmis-termin käyttäminen aiheutti toisinaan sekaannusta oppilaitosnimen rinnalla ja oli valittava kummalla nimellä esiinnytään ja toimitaan. Kainuun ammattiopisto on selkeä ja valtakunnallisesti ymmärrettävä ammatillisen oppilaitoksen nimi ja se on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen."

Milloin YritysAmis alkoi ja päättyi?

"Ensimmäiset uudet opiskelijat tulivat malliin mukaan syksyllä 2015. Termin käytöstä luovuttiin vuoden 2020 alussa, mutta onnistuneet pedagogiset toimintamallit jatkuvat edelleen."

Mitä YritysAmiksesta luopuminen tarkoittaa opiskelijoille?

"Opiskelijoilla on edelleen kaikki samat mahdollisuudet oppia YritysAmis-pedagogiikan kautta ja sitä osaamista hyödynnetään laajasti. Opiskelijalla ei ole kuitenkaan velvoitetta osallistua vuosi yrittäjänä -ohjelmaan, jos hän ei sellaista itse halua. Pakko on yleensä huono motivaattori.

Opiskelijoiden itseohjautuvuuden korostaminen on tätä päivää, mutta erityisesti nuorten kouluttamisessa siinä on myös tunnettava rajat. Tältä osin opetusprosesseja on tarkistettu ja pyritään entistä paremmin huomioimaan se, että opiskelijat oppivat monella eri tavalla, eivät vain YritysAmis-pedagogiikan avulla."

Menivätkö YritysAmis-ponnistelut hukkaan? Mitä se esimerkiksi maksoi kaikkine markkinointeineen?

"Ponnistelut eivät menneet miltään osin hukkaan, vaan siinä opittiin yhdessä tekemällä monenlaista uutta. Valtakunnallisesti toimintamallista on otettu laajasti oppia ja KAO pyrkii viemään ammatillisen koulutuksen oppimiskulttuuria jo taas seuraavalle tasolle.

Kaikki YritysAmis-logolla hankitut tuotteet ja materiaalit ovat edelleen käytössä ja siitä termistä ja sen kehittämisestä ollaan yhdessä ylpeitä. Kainuun ammattiopisto on ytimekäs ja ymmärrettävä ammatillisen oppilaitoksen nimi ja sitä kautta halutaan nyt profiloitua paikallisesti ja valtakunnallisesti yhtenäisenä toimijana."

Miten yrittäjyyttä opetetaan KAOssa nyt?

"KAO on aktiivisesti mukana Nuoriyrittäjyys toiminnassa (NY) ja pyrkii kaikin tavoin edistämään yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa eri osa-alueilla, vaikka kaikista ei tule, eikä pidäkään tulla yrittäjiä.

YritysAmis-pedagogiikan kehittämisen kautta syntyneitä oivalluksia hyödynnetään edelleen. Korostetaan laajasti työelämän ja kyseisen tutkinnon perusteiden tuntemista. Tuetaan ja kannustetaan yrittäjämäiseen toimintatapaan ja vastuun kantamiseen. Kaiken osaamisen ja toiminnan lähtökohtana on hyvät tavat. Korostetaan yhdessä tekemistä ja arvostetaan välittämisen ja huolehtimisen kulttuuria."

