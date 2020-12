Oulussa koronatilanne hieman voimistunut – Stora Enson toinen testauskierros toi ilmi uusia tartuntoja

Oulu on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, tiedotti Oulun kaupunki itsenäisyyspäivänä iltapäivällä. Kuluneella viikolla epidemian voi katsoa hieman voimistuneen, vaikka tartuntaluvut hieman jäivätkin viime viikosta.

Suojautumistoimet alkavat näkyä joukkoaltistusten määrän vähentymisenä. Tartuntojen jäljitettävyys valaa uskoa siihen, että leviämisvaihe on Oulussa tukahdutettavissa. Tämä riippuu kuitenkin täysin siitä, noudattavatko oululaiset annettuja rajoituksia ja suosituksia vai eivät, todetaan tiedotteessa.

Tänään itsenäisyyspäivänä, sunnuntaina 6.12.2020 oululaisilla on todettu kello 15 mennessä yhteensä 15 uutta koronatartuntaa, mikä on selvästi vähemmän kuin eilen, mutta lukema on korkeahko sunnuntain luvuksi, sillä lauantaisin testataan vähemmän kuin arkipäivinä.

Tartuntaketjut ovat hyvin jäljitettävissä.

Uusia Stora Ensoon liittyviä ulkomaalaisten työntekijöiden tartuntoja on ilmennyt tänään neljä, kun aiemmin negatiiviseksi todettuja työntekijöitä on testattu nyt toisella testauskierroksella uudestaan. Näiden neljän suhteen toimenpiteet tehtaalla ovat vielä kesken.

Stora Ensoon liittyvien tartuntojen osuus on tällä viikolla laskenut voimakkaasti viime viikosta. Kun Stora Enson tartunnat eivät enää merkittävästi vaikuta Oulun lukuihin, ja tartuntojen määrä on silti liki edellisen viikon tasolla, sen voi tulkita tarkoittavan epidemian voimistumista Oulussa, arvioidaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Oulussa tällä viikolla (viikko 49) sunnuntai-iltapäivään mennessä on todettu oululaisilla 152 tartuntaa. Luku on hieman vähemmän, mutta kuitenkin samaa tasoa kuin viime viikolla, jolloin tartuntoja oli yhteensä 164.

Tänään sunnuntaina 6.12.2020 karanteeniin on asetettu noin 30 henkilöä, mikä on vähemmän kuin aiempina päivinä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tänään tullut ilmi.

Karanteeniluvuissa alkaa näkyä viime viikolla alkanut maskien käyttö, sillä maskien käyttö on yksi tekijä, joka voi estää toisten altistamisen koronatartunnalle.

Eilen 5. joulukuuta tiedotetussa Caritas Mainingin palvelukodin tapauksessa on ilmennyt uusia tartuntoja sekä asukkailla että työntekijöillä. Tartunnan rajoittamistoimia on jatkettu, ja asukkaiden omaisiin on oltu yhteydessä.

Tällä viikolla Oulussa karanteeniin asetettu 857 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin viime viikolla, jolloin karanteeniin asetettiin 809 henkilöä.

Joukkoaltistusten määrä on vähentynyt ollen tällä viikolla 9 eli alle puolet viime viikkoisesta.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa seitsemän henkilöä. Potilasmäärä on eilisestä hieman vähentynyt. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.