Pääkirjoitus: Alhainen rokotekattavuus pitää maailman hälytystilassa vielä pitkään - hyvän elintason mantereilla on peiliin katsomisen paikka

Ihmiskunnan sietokyky on koetuksella. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että koronaviruksen omikronmuunnos leviää todennäköisesti ympäri maailmaa ja aiheuttaa "erittäin korkean" globaalin riskin.

Vielä ei tiedetä tarkkaan, miten muunnos toimii ja kykeneekö se esimerkiksi…