Pääkirjoitus: Eihän tässä enää tiedä, mitä saa sanoa ja mitä ei - turvallisen ilmapiirin lisäksi tarvitsemme kohta liudan asiasanalistoja

Eräässä eteläsuomalaisessa monikansallisessa työyhteisössä on otettu käyttöön neuvottelutila, joka on nimetty ja määritelty "turvalliseksi tilaksi". Tila on käytössä, jotta keskusteluilmapiiri työyhteisössä kokousten aikaan pysyisi turvallisena, eli ketään ei loukattaisi eikä…