Pääkirjoitus: Etätyö kouluissa jatkuu, mutta saadaanko oppiminen turvaattua?

Hallitus kertoi maanantai-iltana koronaan liittyvien rajoitustoimien jatkamisesta kuukaudella toukokuun puoliväliin asti. Rajoitusten jatkuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että koululaisten ja opiskelijoiden urakointi etänä jatkuu.

Koulunkäynnin muuttuminen verkon välityksellä tapahtuvaksi on mullistanut monen perheen arjen. Kun vanhemmat ovat joutuneet ottamaan entistä suuremman roolin lasten koulunkäynnistä huolehtimisessa, on omien töiden hoitaminen tullut vaikeammaksi.

Mitä pienemmästä oppilaasta on kyse, sitä enemmän apua tehtävistä suoriutumiseen tarvitaan. Oma lukunsa ovat ne teini-ikäiset, joiden motivaatio opiskella on jo ennestään ollut heikko.

Moni vanhempi kantaneekin nyt huolta siitä, kuinka kuukausien etäopiskelu vaikuttaa lasten ja nuorten opinnoista suoriutumiseen myöhemmin. Jos nyt osaamiseen jää aukkoja, voi niiden paikkaaminen myöhemmin olla hankalaa.

Tilanne vaatii paljon myös opettajilta. Vaikka monessa kunnassa etäopiskeluun tarvittavat ohjelmat ja lisenssit olivat jo kunnossa, yllätti koulujen sulkeminen opettajat paikoitellen niin sanotusti housut kintuissa. Etäopetukseen sopivien ohjelmien käyttö ei ole osaamispuutteiden vuoksi lähtenyt kaikkialla sujuvasti liikkeelle, ja itsenäisesti tehtäviä koulutehtäviä on annettu isoja määriä. Tilanne on muuttunut kuormittavaksi niin koululaisille ja opiskelijoille, näiden perheille kuin opettajillekin.

On hienoa, että Suomessa oppivelvollisuudesta ja oikeudesta opetukseen on pidetty kiinni myös poikkeusoloissa. Nyt on kuitenkin syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös siihen, miten oppiminen turvataan näissä olosuhteissa. Opettajilla on pedagogista osaamista, jota pitää nyt pystyä soveltamaan. Lisäksi on syytä miettiä olisiko järkevää siirtää ensi syksyn koulujen aloitusta suunniteltua aikaisemmaksi.