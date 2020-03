Pääkirjoitus: Huhuille ei pidä antaa jalansijaa – Jos koronakriisistä halutaan selvitä, tarvitaan avointa ja selkeää viestintää

Ihmisten tiedonjano on saanut viime viikkoina valtaisat mittasuhteet. Koronaviruksen leviäminen, poikkeusolojen toteaminen Suomessa ja valmiuslain käyttöönotto liikkumista rajoittavine määräyksineen ovat korostaneet sen tärkeyttä, että ihmiset saavat riittävät ja ymmärrettävät tiedot oikea-aikaisesti.

Tiedotusvälineiden verkkosivujen ja somen käyttömäärät ovat kasvaneet senkin vuoksi, että ihmiset joutuvat viettämään aikaansa kotona eikä tavanomaisiin harrastuksiin pääse. Aikaa kulutetaan verkossa uutisia lukien ja somessa keskustellen.

Hallitus ja viranomaiset ovat toistaiseksi onnistuneet kohtuullisen hyvin kansalaisten tiedontarpeen tyydyttämisessä. Iso kiitos tästä kuuluu selkeäsanaiselle pääministeri Sanna Marinille (sd.), jonka tapa kertoa asioista jättää hyvin vähän tulkinnanvaraa. Kiitos kuuluu myös esimerkiksi niille sairaanhoitopiireille, jotka ovat päivittäin kertoneet testausmääristä ja -tuloksista alueillaan. Myös hallituksen päivittäiset tiedotustilaisuudet ovat olleet tarpeellisia.

Kriisien hallinnassa viestintä on suuressa roolissa, ja nyky-yhteiskunnassa sen merkitys on suurempi kuin koskaan. Jos oikeaa ja ajantasaista tietoa ei ole, alkavat huhut nopeasti velloa ja tietotyhjiö täyttyä virheellisillä tiedoilla. Nämä leviävät nopeasti sosiaalisen median välityksellä ja pysyvät sitkeästi hengissä.

Siksi olisi tärkeää, että kansalaiset pidetään edelleen ajan tasalla siitä, montako todettua tartuntaa Suomessa eri alueilla on ja kuinka paljon potilaita on tehohoidossa. Nyt, kun virus on tappanut myös Suomessa, olisi aiheellista kertoa siitä, minkä ikäisiä kuolonuhrit ovat ja onko heillä perussairauksia. Kokonaiskuva tilanteesta voidaan antaa ilman yksilönsuojan oleellista heikentämistä.

Jos pandemiasta ja sen vaikutuksista saadaan puutteellista tietoa, lisää se ihmisten huolta. Tällöin tietoa etsitään mistä vain sitä voidaan löytää – myös sieltä, missä tiedolla on hyvin vähän tekemistä totuuden kanssa.