Pääkirjoitus: Ilmastokeskusteluun tarvitaan lisää toivoa ja ratkaisuja

Ilmastonmuutos on 13–18-vuotiaiden nuorten suurin yhteiskunnallinen huolenaihe, selviää Sanomalehtien Liiton tuoreesta Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimuksesta. Siinä selvitettiin nuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastouutisoinnista, ja tutkimus on osa koulujen Sanomalehtiviikkoa, jota vietetään parhaillaan.

Ilmastouutisoinnissa nuoria kiinnostavat eniten sisällöt, jotka kertovat, miten ilmastonmuutos voidaan ratkaista. Tämä kertonee siitä, että nuoret hakevat uutisista myös helpotusta ilmastonmuutoksen aiheuttamaan ahdistukseen sekä uskoa tulevaisuuteen. Jopa 46 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista oli nimittäin sitä mieltä, että ilmastonmuutoksesta puhutaan jo liikaa ja sillä pelotellaan ihmisiä. Yli 40 prosenttia nuorista ei halua ajatella koko asiaa, koska se ahdistaa.

Ilmastokeskustelussa niin medialla, päättäjillä, yrityksillä, tieteentekijöillä ja ympäristöjärjestöillä onkin nyt peiliin katsomisen paikka. Kuinka hyvin nämä tahot ovat pystyneet nuorten ahdistusta lieventämään ja lähestymään asiaa ratkaisukeskeisesti? Vai onko julkisessa keskustelussa sittenkin sorruttu pelotteluun, yhteiskunnan polarisaatiota edistävään retoriikkaan ja omien tarkoitusperien ajamiseen?

Esimerkiksi Suomesta löytyy innovaatioita, joista voi kasvaa merkittäviä tekijöitä haettaessa ratkaisuja hiilineutraaliuteen. Uutiset näistä jäävät helposti ilmastokiistelyn alle. Toinen ongelma on se, että monimutkaiseen ongelmaan haetaan yksinkertaisia ratkaisuja. Tavallinen kansalainen syyllistetään helposti valinnoistaan, vaikka oikeasti suurennuslasin alla pitäisivät olla päättäjien toiminta ja päätökset.

Yli puolet nuorista kokee, että suomalaiset mediat ovat onnistuneet ilmastouutisoinnissa hyvin. Parantamisen varaa kuitenkin varmasti on. Ja vaikka ilmastokeskustelu ja -uutisointi voi osaa jo kyllästyttää, on sitä tärkeää jatkaa. Ilmiö on niin monitahoinen ja jatkuvasti kehittyvä, ettei siitä voi eikä pidä vaieta.