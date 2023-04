Pääkirjoitus: Joko puheet lasikatosta voi unohtaa?

Eduskunnan sukupuolijakauma pysyy lähes ennallaan. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa eduskuntaan valittiin 94 naista, mikä oli ennätyksellinen määrä. Nyt valittu uusi eduskunta on jälleen miesvoittoinen: kansanedustajista 108 on miehiä ja naisia 92.

Vihreiden ja vasemmistoliiton edustajista reilusti suurin osa on naisia. Myös SDP:n ja RKP:n ryhmässä naisten määrä on hitusen suurempi. Muissa puolueissa edustajien sukupuolijakauma on miesvoittoinen.

Mielenkiintoista on, että valtakunnallisesti eniten ääniä keränneistä kolmen kärjessä ovat naiset.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on ehdoton äänikuningatar 45 589 äänisaaliilla, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin kakkonen, ääniä 35 623 ja kokoomuksen Elina Valtonen kolmas 32 406 äänellä. Vasta neljäntenä on Jussi Halla-aho (ps.) ja viidentenä Antti Häkkänen (kok.). Kuudenneksi eniten ääniä keräsi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Edellisten eduskuntavaalien aikaan naisten – ja erityisesti nuorten naisten – nousu merkittäville paikoille maan johdossa oli asia, joka levisi uutisena myös maan rajojen ulkopuolelle.

Käsitys suomalaisesta tasa-arvosta vahvistui maailmalla.

Joko alkaa olla aika, ettei lasikatosta tarvitse edustuksellisessa demokratiassa edes puhua eikä naisjohtoinen politiikka ole mikään erityistapauksena pidettävä ihme?

Myös ikäjakaumaltaan uusi eduskunta on edellisten eduskuntakausien kaltainen. Alle 30-vuotiaita kansanedustajia on yhteensä seitsemän.

Suomen uuden eduskunnan nuorin kansanedustaja Olga Oinas-Panuma (kesk.) nousee Oulun vaalipiiristä eduskuntaan 23-vuotiaana. Nuorella naisella on jo tiukkaa kokemusta politiikasta, sillä hän toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kotikaupungissaan Pudasjärvellä.

Naisten määrän kasvu eduskunnassa olisi suotavaa, sillä onhan eduskunnan tarkoitus heijastaa kansaa. Ei silloin puolet kansasta voi olla aliedustettuna päätöstenteosta.

Eikä nuorten ääntä saada kuuluviin, ellei heitä ole mukana siellä, missä asioista päätetään.

Yhtälailla harmaantuvan Suomen eduskuntaan tarvitaan iäkkäitä edustajia, joskaan heistä ei perinteisesti ole ollut suomalaisessa politiikassa pulaa.

Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajista reilusti suurin osa on naisia.

Valtakunnallisesti eniten ääniä keränneistä kolmen kärjessä ovat naiset.