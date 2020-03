Pääkirjoitus: Jos suuntaat mökille, niin olethan varmasti terve?

Kun koronaviruksen aiheuttamat hallituksen poikkeustoimet ovat pakottaneet suomalaiset etätöihin ja eristyksiin, on moni katsonut parhaimmaksi siirtyä mökkiolosuhteisiin.

MTV Uutiset julkaisi perjantaina verkkosivuillaan puhelinoperaattori Telian keräämään dataan perustuvan uutisen, jonka mukaan puhelinten paikannustietojen mukaan ihmisten liikkuminen suurissa kaupungeissa on romahtanut mutta kasvanut selvästi osassa paikkakunnista, joissa on paljon vapaa-ajan asutusta. Esimerkiksi Kuhmossa verkkoon kytkeytyneiden matkapuhelimien määrä oli kasvanut viikon aikana 23 prosentilla.

Mökeille siirtymisessä on hyvät ja epidemian hillitsemisen kannalta edulliset puolensa. Mökkiolosuhteissa sosiaaliset kontaktit ovat selvästi vähempiä kuin kaupungeissa. Mökkielo saattaa myös tukea monen psyykkistä jaksamista poikkeustilanteessa.

Tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että mökeille matkaavat eivät voi olla sataprosenttisen varmoja omasta terveydestään. Oireettomina tai lieväoireisina koronatartunnan saaneina he saattavat kuljettaa virusta alueille, joissa sitä ei muutoin vielä ole.

Maaseutupaikkakuntien pienet soteresurssit joutuvat koville, jos vakituisen asukaspohjan lisäksi niitä kuormittavat mökkiläisten koronasairastumiset. Lisäksi mökkeilyn lisääntyminen kasvattaa helposti myös muuta pelastus- ja terveyspalveluiden tarvetta, kun mökkiaskareissa sattuu ja tapahtuu.

Norja on jo kieltänyt koronakaranteeniin lähtemisen mökeille, ja vapaa-ajan asunnoilla jo olevia on käsketty palaamaan kotiin. Rajoituksia lienee tulossa myös Suomeen. Hallitus on kertonut valmistautuneensa rajoittamaan liikennettä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Nämäkin rajoitukset on syytä ottaa vakavasti, jos sellaisia tulee, vaikka mökkeily nyt kuinka houkuttaisi.