Pääkirjoitus: Kiitos vapaudestamme - arvokas lahja sisältää vastuuta, jota on osattava kunnioittaa

Itsenäisyydellämme on ikää jo 104 vuotta. Onnea Suomi, onnea suomalaiset! Ja kiitos. Vapaus on arvokas lahja.

Me nuoret sukupolvet ja jo suuret ikäluokat olemme eläneet vapaudessa niin kauan, että se määrittää valintojamme. On vapaus mennä ja tulla, vapaus sanoa ja ajatella. On vapaus…