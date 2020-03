Pääkirjoitus: Koronakriisi voi rokottaa myös sananvapautta

Suomalainen kaupallinen media on joutunut vaikeaan tilanteeseen koronavirusepidemian vuoksi. Samaan aikaan, kun kansalaisten tiedon tarve on ennätyksellinen, pakottavat taloudelliset reunaehdot mediataloja supistuksiin. Mainosmyynti on romahtanut kautta maan, ja sitä myötä on kadonnut iso osa mediatalojen tulovirrasta. Kun tapahtumia ei ole eikä yrityksillä kauppa käy rajoitustoimien vuoksi, ei mainostettavaakaan juuri ole.

Kun medialla on taustallaan lisäksi vuosikymmenen kestänyt, digitalisaation ja ihmisten ajan käytön muuttumisen aiheuttama selviytymistaistelu, ollaan monessa yhtiössä nyt vakavan paikan äärellä. Suomalaisen median etujärjestö Medialiitto vetosikin torstaina hallitukseen, jotta se ryhtyisi pikaisiin toimiin journalistisen tiedonvälityksen turvaamiseksi koronakriisin aikana ja sen yli.

Myös Kainuun Sanomia kustantava SLP Kustannus ilmoitti keskiviikkona, että yhtiö käynnistävää lomautuksia koskevat yt-neuvottelut. Samaan aikaan lomautustarpeesta kertoivat myös Ilkka-Yhtymä ja voimakkaasti viime vuosina laajentunut mediakonserni Keskisuomalainen.

Tilanne on erittäin huolestuttava. Kaupallinen media työllistää yli 17 000 henkeä, kun mukaan lasketaan lehtien ja kirjojen kustannustoiminta, painotoiminta sekä radio ja televisio. Samalla tavalla kuin muussakin yritystoiminnassa, näiden työntekijöiden työllisyyteen korona vaikuttaa heikentävästi.

Suurin pilvi leijuu kuitenkin suomalaisten tiedonsaannin, sananvapauden ja demokratian sekä median moniäänisyyden yllä. Tilanne osuu kipeimmin pieneen, paikalliseen mediaan, jolla ei välttämättä ole isoja taloudellisia puskureita.

Jos kriisitukea ei kaupalliselle medialle tule, voi olla, että ennen tilanteen rauhoittumista Suomessa nähdään vielä pienten lehtien kuolemia. Se olisi murheellinen ja kauaskantoinen seuraus suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.