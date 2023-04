Pääkirjoitus: Lasten ja nuorten kirjallisuus kaipaa nostetta

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokkaat julkaistiin tiistaina.

Maija Hurmeen lastenkirja Kaikki löytämäni viimeiset ja Ellen Strömbergin nuortenromaani Vi ska ju bara cykla förbi ovat Suomen ehdokkaat Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajiksi.

Yhteensä kategoriassa on ehdolla 14 teosta. Muut teokset tulevat Tanskasta, Färsaarilta, Islannista, Grönlannista, Norjasta, Ruotsista ja saamelaiselta kielialueelta.

Vaikka taiteen ja kulttuurin alalla kilpailu tuntuu keinotekoiselta, palkinnot antavat alan teoksille tarpeellista näkyvyyttä.

Lastenkirjainstituutin Kirjakori-tilastojen mukaan Suomessa julkaistiin vuonna 2022 yli 1300 lasten- ja nuortenkirjaa. Määrä on varsin kunnioitettava, etenkin kun kotimaisten kirjojen osuus on näistä on hieman yli puolet.

Vuotta 2022 leimanneet koronapandemia ja Ukrainan sota näkyivät myös lastenkirjallisuudessa. Tarjolla on kaksi ukrainasta käännettyä lastenkirjaa ja lisäksi suomalaisia kirjoja julkaistiin ukrainankielisinä Suomessa.

Lasten- ja nuortenkirjojen päähenkilöt ovat moninaisempia kuin koskaan. Kirjojen maailma tarjoaa lapsille kiitettävästi samaistumista monenkirjavaan maailmaan.

Lasten- ja nuorten kulttuuritarjonnassa kirjallisuuden alalla ei pitäisi siis olla moitteen sijaa.

Vaikka tarjontaa on, tunnettuutta puuttuu. Niin tekijät kuin lastenkirjallisuuden asiantuntijat tietävät hyvin, että lapsille ja nuorille kirjoittavat ja heidän teoksensa jäävät aikuisille suunnatun kirjallisuuden varjoon.

Lasten ja nuorten lukemistaidon ja lukemisinnon puutteesta on keskusteltu paljon. Huoli ei ole turha, eikä asia vähäinen. Lukemisintoa voisi kohentaa, jos lapsille ja nuorille suunnattu uusi kirjallisuus olisi myös lasten vanhemmille tuttua. Jotta vanhemmat osaisivat tarttua muihinkin teoksiin kun Lindgrenin, Kunnaksen tai Janssonin tuttuihin klassikoihin.

Taiteen ja kulttuurin olisi oltava kaikkien lasten ja nuorten oikeus. Kulttuuri ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja lieventää yksinäisyyden tunteita. Lapsille ja nuorille – aivan kuten aikuisillekin – on tärkeää tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi.

Suomalainen kirjastolaitos tuo kirjallisuuden kaikille helposti saavutettavaksi ja siksi juuri kirjallisuudella on merkittävä osuus lastenkulttuurin tukemisessa.

Suomalainen kirjastolaitos tuo kirjallisuuden kaikille helposti saavutettavaksi.

Siksi kirjallisuudella on merkittävä osuus lastenkulttuurin tukemisessa.