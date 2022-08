Pääkirjoitus: Liikenneturvallisuuden parantuminen edellyttää jatkokoulutuksia - onnettomuuksien riskissä eivät ole aina nuoret

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista puolet ei tiedä, kuka väistää, jos sähköpotkulautailija on tulossa suojatielle (KS 3.8.). Tilanne ei ole uusi, vaikka kyseessä on niin sanotusti uusi liikenneväline. Myös aiemmista kyselyistä on käynyt ilmi, että esimerkiksi väistämis- ja…