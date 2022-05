Pääkirjoitus: Motitettu maakunta saa nostovoimaa lentoyhtiön kekseliäisyydestä - onko saavutettavuutemme tosiaan olutlasillisen varassa?

Kajaanin ja Helsingin lentoväliä operoiva Tanskalainen DAT Holding A/S -lentoyhtiö uutisoi äskettäin voitollisesta tuloksestaan (Koti-Kajaani 10.5.) Vaikka voiton taustalla on muun muassa konekauppaa, kasvun tukena on eittämättä ollut myös aktiivinen markkinointi ja kuluttajia rohkeasti…