Pääkirjoitus: Ravintoloiden sulkemiselle on syynsä Kainuussakin – meistä joka viides kuuluu ikänsä vuoksi riskiryhmään

Koronakriisi on iskenyt voimalla suomalaisiin yrityksiin. Parasta aikaa valmistellaan ravintoloiden, yökerhojen ja kuppiloiden sulkemista hallituksen määräyksellä viruksen leviämisen estämiseksi. Asia ei edennytkään viikolla suunnitellusti, ja keskiviikkona pääministeri Sanna Marin joutui toistaiseksi tyytymään voimakkaaseen ravintola-alaan vetoamiseen.

Mietinnässä on nyt myös se, onko ravintoloiden sulkeminen kaikkialla tarpeen ja kohtuullista. Pitäisikö esimerkiksi kainuulaiset ravintolat vapauttaa rajoituksista, koska maakunnassa ei vielä torstaihin mennessä ollut todettu yhtään koronatartuntaa?

Vaikka Kainuu on toistaiseksi ollut niin sanotusti virusvapaa maakunta, olisi naivia ajatella, ettei virus tännekin rantaudu. Todennäköisesti maakunnassa on jo nyt lieväoireisia tai oireettomia viruksen kantajia.

Kainuulaisia on toistaiseksi suojannut todennäköisesti eniten se, että maakunta on harvaan asuttu. Onni onnettomuudessa oli myös se, että eteläsuomalaisten talvilomat ehdittiin saada ohi ennen epidemian jalkautumista voimalla Suomeen. Lomalaisten mukana virus olisi voinut saapua tännekin ensimmäisten joukossa.

Harvan asutuksen tuomasta edusta kannattaisi nyt pitää kiinni. Vaikka vielä ei hallitus voi määrätä ravintoloiden ovia säppiin, on yhä avoinna olevien ravintoloiden syytä miettiä perusteellisesti, onko avoimien ovien linjaus nyt järkevä ja vastuullinen. On selvää, että yrityksille tilanne on erittäin vaikea, mutta kompensaatioita yritystoiminnan estymisestä on jo lupailtu.

Vastuullisuutta tarvitaan meiltä kaikilta, sillä Kainuun väestöstä joka viides kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään. 70 vuotta täyttäneitä on maakunnassa yli 14 000. Tämä tarkoittaa, että korona tekisi Kainuussa paljon pahempaa jälkeä kuin pääkaupunkiseudulla, jos se pääsisi täällä samalla tavoin leviämään. Eikä riski ole vain iäkkäiden, sillä sairaalan ylikuormittumisen uhkan kautta riski on meidän kaikkien.