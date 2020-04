Pääkirjoitus: Suomalaisten digitaidot ovat nyt koetuksella, eikä niiden tarve vähene koronakriisin jälkeenkään

Suomalaiset tietoliikenneyhteydet ovat olleet kovalla koetuksella viime viikot, kun valtava joukko ihmisiä tekee töitä ja opiskelee kotoa tai mökiltä käsin tai kuluttaa aikaa katsoen ja kuunnellen suoratoistopalveluja verkon välityksellä.

Myös yhä kasvava osa päivittäisistä palveluista ja ostoksista on siirtynyt ainakin osittain verkkoon. Netin kautta tilataan ruokaa, vaatteita, rakennustarvikkeita ja huonekaluja. Pankkiasiat, veroilmoitukset ja jopa lääkärissä asioinnit pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälti verkossa. Myös iso osa sosiaalisesta kanssakäymisestä on siirtynyt verkkoon, kun aidot sosiaaliset kontaktit on määrätty minimiin.

Nuorilta ja tietotekniikan käytössä rutinoituneilta tämä sujuu, mutta monen ikäihmisen digitaidot ovat nyt kovalla koetuksella. Aina osaaminen ei ole iästä kiinni, ja myös nuoremmissa ikäpolvissa on niitä, joille verkossa asioiden hoitaminen on vaikeaa ja vastenmielistä.

Nykyisen kaltaisessa poikkeustilanteessa puutteet digitaidoissa saattavat yhtäkkiä tarkoittaa yksinäisyyttä, kykenemättömyyttä hoitaa välttämättömiä asioita ja sitä myötä syrjäytymistä.

Vaikka tilanne on nyt poikkeuksellinen, kannattaa varautua siihen, että yhteiskunnan digitaalisuuden suhteen se ei palaa ennalleen enää koronakriisin päätyttyä. Edessä on digiloikka, jossa aiempaa suurempi osa kaupankäynnistä, asioinnista, vuorovaikutuksesta ja arjen askareista siirtyy kokonaan tai osittain digitaalisille alustoille.

Omista digitaidoistaan kannattaakin viimeistään nyt alkaa pitää huolta. Esimerkiksi kansalaisopistot järjestävät monenlaisia aiheeseen liittyviä kursseja, joille kannattaa osallistua, kunhan se on taas mahdollista. Monet digipalvelut ovat hyvin helppoja käyttää, kunhan ensikynnyksen yli pääsee. Uuden opettelu kannattaa aina, ja etenkin, jos se on keino pysyä yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.