Pääkirjoitus: Syyllisten etsiminen ja toistemme sättiminen eivät auta nyt eteenpäin

Kainuussa todettiin lauantaina maakunnan ensimmäiset koronavirustartunnat. Ne paljastuivat osana tartuntaketjuselvittelyä, joka oli käynnistynyt muualla Suomessa.

Vaikka tieto ei ollut yllätys, vaikuttaa se saaneen jonkinasteisen paniikin heräämään osassa kainuulaisia. Kainuun Sanomien verkkokommenteissa on muun muassa vaadittu tietoja siitä, missä päin Kainuuta koronavirukseen sairastuneet asuvat, jotta omaa varautumista voi tehostaa. Tartunnan saaneita on kommentoitu jokseenkin syyllistävään sävyyn, vaikka meistä kuka tahansa voi saada tartunnan ja levittää tautia tietämättään.

Kun maailmalta kertyneitä tietoja sairastuneista ja tartunnan saaneiden määristä on tutkittu, on huomattu, että varsin suuri osa koronaviruksen saaneista jää oireettomiksi. Määrä on vaihdellut noin kolmasosasta viidesosaan silloin, kun rajattu ihmisjoukko on asetettu karanteeniin ja kaikille on tehty testit.

Aluksi ajateltiin, että oireeton henkilö ei voi tartuttaa virusta eteenpäin, mutta tämä oletus on osoittautunut vääräksi.

Oireeton taudinkantaja ei voi mitenkään tietää sairastuneensa, joten syyllistäminen on turhaa ja ajattelematonta. Syyllisten etsiminen on luonnollinen reaktio kriisitilanteessa, mutta kainuulaisten joukosta ei tähän tautiin syypäätä löydy.

Jokaisen kannattaisikin suunnata energiansa nyt siihen, että itse toimii mahdollisimman vastuullisesti ja huolehtii sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Viranomaisten ohjeiden ja annettujen rajoitusten noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta virus ei pääse leviämään Kainuussa.

Yhtä tärkeää on se, että kanssaihmisten syyllistämisen tai vahtimisen sijaan pyrimme pitämään yllä yhteen hiileen puhaltamisen henkeä. Nyt mitataan suomalaisten kyky solidaarisuuteen toisiaan kohtaan. Hienoja esimerkkejä ihmisten auttamishalusta on jo nähty. Niiden kautta kriisistä selvitään paljon paremmin, kuin toisiamme sättien.