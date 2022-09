Pääkirjoitus: Työperäistä alueelle muuttoa pitää vauhdittaa aktiivisesti - hoitajat ovat enemmän kuin tervetulleita

Kajaanin ammattikorkeakoulu on allekirjoittanut Sambiassa viime viikolla niin sanotun relokaatiosopimuksen, jossa on kyse hoitajien rekrytoinnista ja sijoittamisesta näin työn perässä Sambiasta Suomeen. Ohjelma käynnistyy syys-lokakuussa Sambiassa ja tavoite on, että kymmeniä sairaanhoitajia…