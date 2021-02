Pääkirjoitus: Vaaliuurnilla voi vaikuttaa, jos tuntee nykyisiin päättäjiin luottamuspulaa

Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta kyselytutkimuksesta (KS 4.2.) selviää, että kainuulaisilta ei löydy kovin paljoa luottamusta kotikunnan, oman maakunnan, saati valtakunnan päätöksentekijöihin. Kaikkein vähiten kainuulaiset uskovat EU:n päättäjiin.

Kovin korkealla luottamus ei ole koko maassa, mutta Kainuussa se on vähäisempää kuin maassa keskimäärin.

Tämä luottamuspula voi olla yksi selittävä tekijä edellisten kunnallisvaalien varsin alhaiselle äänestysprosentille Kainuussa.

Valmistaudumme juuri uusiin kunnallisvaaleihin. Nyt kainuulaisilla on vaaliuurnilla mahdollisuus vaikuttaa tähän luottamuspulaan. Kuten perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja Eila Aavakare Kainuun Sanomien haastattelussa toteaa, äänensä antamalla on mahdollista saada valtuustoihin uusia kasvoja.

Koko maassa suomalaisten luottamus poliittisiin päättäjiin on sentään lisääntynyt edellisestä tutkimuskerrasta kaikilla poliittisen päätöksenteon tasoilla.

Koronakriisi on varmasti tekijä, joka on vaikuttanut luottamuksen vahvistumiseen valtakunnan tason päättäjiin. Kokemusten mukaan hyväkuntoisessa demokratiassa sokkitilanteen jälkeen luottamus useimmiten vahvistuu.

Toivon mukaan kainuulaiset eivät tarvitse sokkitilaa uskoakseen paikallisdemokratian toimivuuteen.

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen (vas.) peräänkuuluttaa Kainuun Sanomien haastattelussa realismia politiikkaan. Sitä varmasti tarvitaan, ja mitä todennäköisimmin sitä arvostavat myös kainuulaiset.

Raakaa realismia ja rajujakin päätöksiä on valtakunnan tasolla tarvittu viime keväästä asti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiksi. Kansan vastaus on: luottamus päättäjiin on vahvistunut.

Ottavatko kainuulaiset kunnallisvaaliehdokkaat tästä oppia?