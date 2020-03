Pääkirjoitus: Valmiuslakia ei oteta käyttöön kevyin perustein

Suomen hallitus otti maanantaina järeät toimet käyttöön koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Valtioneuvosto tiedotti iltapäivällä, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot, ja valmiuslain käyttöönotosta tehdään muodolliset päätökset tiistaina.

Valmiuslain käyttöönotto on erittäin voimakas toimi, jollaista ei rauhan ajan oloissa ole ennen tarvittu. Se on vahva signaali myös siitä, että tilanne on vakava ja siihen tulee sellaisena suhtautua. Käytännössä valmiuslaki antaa viranomaisille oikeuden rajoittaa yksilönvapauksia, ja maanantaina kuultiinkin jo selkeitä rajoituksia muun muassa liikkumiseen, kokoontumiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyen.

Suomessa tämän kaltaisia rajoituksia ei laiteta voimaan kevyin perustein. Tästä jokainen voi päätellä, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on vakava, ja rajoituksia on syytä noudattaa. Kyse ei ole vain siitä, että hallitus haluaa osoittaa jämäkkyyttä – vaikka toki sekin ulottuvuus toimissa on.

Paniikkiin ei silti edelleenkään ole syytä vaan arkea voi elää rauhassa – joskin tavallisesta poikkeavissa oloissa. Rajoitustoimien tavoitteena on ensisijassa suojata riskiryhmiin kuuluvia. Toimilla pyritään tasaamaan viruksen aiheuttaman epidemian huippua siten, ettei suurta joukkoa ihmisiä sairastuisi vakavasti samaan aikaan. Näin pyritään turvaamaan terveydenhuollon kestokyky ja esimerkiksi tehohoidossa tarvittavan laitteiston riittävyys.

Koronavirus on osoittautunut erityisen vaaralliseksi yli 70-vuotiaille, ja Kainuussa tätä väestöä on poikkeuksellisen suuri osuus koko maakunnan väestöstä. Siksikin täällä on syytä ottaa ohjeistukset vakavasti.

Käytännössä Suomessa on siirrytty vaiheeseen, jossa viruksen voi saada mistä tahansa. Meillä jokaisella on vastuu paitsi omasta myös läheistemme terveydestä. Vaikka hallituksen nyt asettamat rajoitukset vaikuttavat meidän kaikkien elämään voimakkaasti, ei niistä auta lipsua.