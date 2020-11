Pääministeri: Etiopia aloittaa torstaina hyökkäyksen pohjoisen kapinallisalueelle – käsillä humanitaarinen kriisi

Etiopian armeija aloittaa torstaina hyökkäyksensä viimeisen vaiheen maan pohjoisosassa sijaitsevalle Tigrayn alueelle, pääministeri Abiy Ahmed sanoi torstaina. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Tigrayta hallitseville Tplf (Tigrayn kansan vapautusrintama) -kapinallisille annettu määräaika antautumiselle umpeutui keskiviikkona.

Etiopian hallitus antoi kapinallisille sunnuntaina 72 tuntia, eli keskiviikkoon asti, aikaa laskea aseensa tai joutua hyökkäyksen kohteeksi alueen pääkaupungissa Mekellessä, jossa asuu noin puoli miljoonaa ihmistä.

Reuters ei ole tavoittanut Tplf:n edustajia kommentoimaan tilannetta. Kummankaan osapuolen väitteitä tilanteesta on mahdotonta vahvistaa, sillä puhelin- ja internetyhteydet alueella on katkaistu ja liikkumista alueelle valvotaan tiukasti.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan siviilien joutumisesta keskelle sotilasoperaatiota, jossa tuhansien uskotaan jo kuolleen 4. marraskuuta alkaneiden taisteluiden jälkeen.

Abiy kommentoi Twitterissä, että siviilejä ei vahingoitettaisi ja että tuhannet sotilaat ovat antautuneet. Tplf on kiistänyt väitteet antautumisesta.

Pääministeri on myös kehottanut ihmisiä Mekellessä "riisuutumaan aseista, pysymään kotona ja pysymään poissa armeijan kohteista".

Reutersin diplomaattilähde kertoo, että Tplf "on mobilisoinut paljon ihmisiä Mekellessä. He kaivavat juoksuhautoja ja kaikilla on AK 47:t".

Tigrayn joukoilla on laajat varastot sotilaallista kalustoa ja jopa 250 000 sotilasta, asiantuntijat kertovat.

Afrikkalaisten rauhanlähettiläiden on määrä tavata Abiy perjantaina, kaksi Reutersin diplomaattilähdettä kertoo.

Tlpf oli Etiopian valtapuolue vuoteen 2019 asti, jolloin Abiy nousi pääministeriksi. Abiy syyttää Tigrayn johtajia vihamielisyyksien aloittamisesta. Tigraylaiset, jotka muodostavat noin kuusi prosenttia Etiopian väestöstä, syyttävät Abiyn hallitusta heidän marginalisoimisestaan.

Käsillä humanitaarinen kriisi

YK arvioi, että noin 1,1 miljoonaa etiopialaista tarvitsee konfliktin seurauksena apua. Se ja muut järjestöt ovat sanoneet, etteivät ne pääse Tigrayhin tarjoamaan avustusta. Samalla Sudaniin paenneet ovat välittömässä avun tarpeessa.

Abiyn esikunnasta kerrotaan, että viranomaiset tekevät avustustyötä Tigrayssa Etiopian johdon hallitsemilla alueilla. Siirtolaisia varten on perustettu neljä leiriä.

Lähes 43 000 etiopialaista on paennut Sudaniin, mutta määrä on kutistunut noin 2700 päivittäisestä rajanylityksestä 700 ylitykseen keskiviikkona.

Kaksi Reutersin lähdettä avustustahoilta kertoo, että viime päivinä useita paenneita pidätellään rajalla. Kahden diplomaattilähteen mukaan ei ole selvää, kuka pidättelystä on vastuussa.

Abiyn mukaan pakolaiset ovat tervetulleita palaamaan. Avustustyöntekijä Hamdayet-rajanylityspisteellä Sudanissa kertoo Reutersille, että etiopialaisten sotilaiden on kuultu huutavan pakolaisille, että palaaminen olisi turvallista.

Islamic Relief -avustusjärjestön mukaan pakolaisilta voi loppua ruoka päivissä.

– Näemme useita nälkiintyneitä ihmisiä, mukaan lukien raskaana olevia ja nälkää näkeviä äitejä, jotka yrittävät imettää vastasyntyneitään, järjestön Sudanin johtaja Elsadig Elnour kertoo Reutersille.