Pääministeri Marin: Suomessa ollaan aika nopeasti tilanteessa, että koko maahan tulee yhteisesti voimakkaammat rajoitustoimet – ''Muutaman viikon sisällä''

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi, että Suomessa ollaan aika nopeasti siinä tilanteessa, jossa joudutaan keskustelemaan uuden hybridistrategian mukaisesti kakkostasolle siirtymisestä.

Se tarkoittaisi, että koko maassa otettaisiin yhteisesti käyttöön voimakkaammat toimenpiteet. Marin pohjusti arviotaan viittaamalla keskiviikkona kerrottuihin uusiin tartuntalukuihin.

– Voi olla, että päätös tulee aika nopeasti hallituksen pöydälle. Jos ei nyt ensi viikolla, niin jo muutaman viikon sisällä, Marin kertoi keskiviikkona Säätytalon portailla ennen hallituksen neuvottelua.

Marin siis ennakoi, että kiristyksiä rajoitustoimiin tullaan tekemään.

– Näkisin, että rajoituksia todennäköisesti tullaan tekemään enenevässä määrin. Rajoituksia tullaan kiristämään, mikäli tilanne heikkenee.

Marinin mukaan tartuntatautilain päivitys tuo uusia työkaluja puuttua esimerkiksi yksityisten tilojen käyttöön.

– Eduskunnassa on tartuntatautilain päivitys tällä hetkellä. Heti kun saamme uuden lainsäädännön eduskunnasta ja työkalut, mitä siinä on, ne tulevat myös hallituksen pohdittaviksi.

Marinin mukaan THL pohtii tällä hetkellä tiukempaa maskisuositusta ja nimenomaan maskien laatukysymystä.

– THL kertoo kantansa sitten, Marin viestitti.

Kiuru ennakoi uusia valtakunnallisia rajoituksia

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi myös, että valtakunnalliset rajoitukset ovat vain ajan kysymys.

– HUSin alueella tautitilanne on edelleen pahentumassa. Nyt on ajan kysymys, kuinka monta viikkoa me pääsemme, ennen kuin me olemme alueellisista rajoituksista valtakunnallisten rajoitusten piirissä. Tältä osin mieleni on hyvin synkkä.

Marin kertoi, että keskiviikkoiltana hallitus käsittelee kahta kokonaisuutta. Ensimmäinen asia on kausityöntekijöiden tilanne, josta tuskin on luvassa päätöksiä vielä keskiviikon aikana.

Toisena asiana on työterveyshuollon korvauskysymys, jota valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) liittyen rokotuksiin.

– Keskustelemme, miten parhaiten voimme ottaa mukaan yksityisen puolen ja työterveyden mukaan rokotusten hoitamiseen, Marin totesi.

Marin uskoo, että linjaus työterveyshuollon osuudesta saadaan valmiiksi jo keskiviikon aikana. Hänen mukaansa lainsäädäntötyötä on vielä edessä, ja hallitus käsittelee asian lopullisesti valtioneuvoston istunnossa.

Marinin mukaan STM valmistelee ravintolakokonaisuutta hallituksen maanantaisen keskustelun pohjalta. Hallituksella on valmius uudistaa lainsäädäntöä ja kiristää rajoitustoimenpiteitä.