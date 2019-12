Pääministeri puhui hallituspolitiikkaa Rovaniemellä yleisön edessä – "Hallituksen toimintakyky on ihan täydellinen", sanoo pääministeri

Posti-sotku nousi pääministeri Antti Rinteen (sd.) maakuntakierroksella Lapissa esille, vaikka hän ei omassa poliittisessa katsauksessa sanallakaan viitannut hallituskriisiksi muuttuneeseen tapahtumasarjaan.

Rinteen parikymmentä minuuttia kestäneet politiikkakatsauksen jälkeen Rovaniemellä yleisöstä huudettiin, että posti kiinnostaa.

Pääministeri kertasi aiemmin julkisuudessa kertomansa tapahtumien ketjun, mutta ei tuonut vastauksessaan mitään uutta esille.

Yleisötilaisuuden jälkeen Yleisradion toimittaja kysyi Rinteeltä, onko hän harkinnut eroa.

– Hallituksen toimintakyky on ihan täydellinen, oli pääministerin vastaus.

Puoluehallitus päätti kutsua puoluevaltuuston koolle

Sdp:n puoluehallitus piti sunnuntaina puhelinkokouksen ja päätti kutsua puoluevaltuuston koolle keskiviikkoillaksi. Puoluevaltuusto päättää sdp:n ministerinimistä.

Jos hallitus jatkaa Rinteen johdolla, niin silloin sdp:n puoluevaltuusto nimittää vain seuraajan kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd), joka erosi tehtävästään perjantaina. Paateron eron syy oli se, että hän ei ollut kertonut Postin hallitukselle riittävän hyvin pääministerin kantaa, että Postin työntekijöitä ei saa siirtää halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Mikäli Rinteen hallitus saa epäluottamuslauseen keskiviikon välikysymysäänestyksessä tai hallituskumppanit, ennen kaikkea keskusta ja toissijaisesti vihreät, vaativat sdp:tä vaihtamaan pääministerin, niin silloin puoluevaltuuston kokouksen esityslista on tietysti aivan toinen.

Ministerin nimityksistä esityksen puoluevaltuustolle tekee sdp:n puoluehallitus ja eduskuntaryhmä. Kunta- ja omistajaohjausministeriksi ei todennäköisesti ole tungosta, koska valtion omistajaohjauksessa ovat kompuroineet monet ministerit. Kuntien talous on syvissä vaikeuksissa, joten kuntaministerinkään tehtävä ei ole helppo. Omistajaohjaus ja kuntatehtävät voidaan tietysti jakaa myös toisin.

Sdp:llä on paineita nimittää nainen Sirpa Paateron tilalle. On selvää, että kokemusta myös tarvitaan. Entisen työministerin Tarja Filatovin (sd.) nimi on noussut korkealle, kun on puhuttu Paateron seuraajasta.

Myös ministerikierrätys on mahdollista. Kierrätyksen yhteydessä on mainittu kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.), jonka osaamisalueisiin yritysmaailman ja elinkeinoelämän asiat kuuluvat.

Ennen omistajaohjausministerin nimittämistä kuitenkin ratkeaa, jatkaako Antti Rinne pääministerinä. Hallituspuolueiden viisikko on sunnuntai-iltana koolla. Keskusta ja vihreät ovat vaatineet Rinteeltä selvitystä Posti-jupakasta. Jos selitykset eivät riitä, niin hallituskumppanit voivat vaatia sdp:tä vaihtamaan pääministerin.

Helsingissä odottaa illalla hallituksen kriisikokous

Illalla Helsingissä pääministeri joutuu palaamaan Posti-kohun keskelle. Pääministeri tapaa kaikkien viiden hallituspuolueen johtajat.

Sekä keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni että vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoittivat lauantaina odottavansa, että pääministeri Rinne antaa tarkan selvityksen Posti-kohun tapahtumista ja sen yhteydessä annetuista lausunnoista.

Tiistaina hallitusta odottaa välikysymyskeskustelu eduskunnassa samasta aiheesta. Kokoomuksen, kristillisten ja Liike Nytin välikysymyksessä kysytään muun muassa, ovatko pääministeri Rinne ja omistajaohjausministeri Paatero antaneet eduskunnalle virheellistä tietoa liittyen heidän tietoihinsa Postin tilanteesta.