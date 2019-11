Pääministeri Rinne: Postin pakettilajittelijoiden työehdot turvataan ja työehtoshoppailu loppuu

Pääministeri Antti Rinne (sd.) lupasi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Postin 700 pakettilajittelijan työehdot turvataan. Hän sanoi, että hallitus huolehtii myös siitä, että työehtoshoppailu loppuu.

Rinteen mukaan jokainen näki jo viime keväänä ennen eduskuntavaaleja, että postin digitalisaatio on johtamassa siihen, jotakin sille tapahtuu.

– Silloin jo tuli indikaatioita, että ollaan tekemässä isoja muutoksia. Kesällä, kun tämä hallitus aloitti, ensimmäinen tieto oli, että koko PAU:n sopimuksen piirissä oleva väki tullaan siirtämään Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen

Se olisi toteutuessaan johtanut yli 9 000 ihmisen työehtojen heikentymiseen ja palkkojen alentumiseen 30–50 prosenttia.

– Tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti, Rinne sanoi.

Sitten ilman, että hallitus Rinteen mukaan tiesi Postin päätöksestä, 700 pakettilajittelijaa siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin.

– Hallitus huolehtii siitä, että tällainen työehtoshoppailu tavalla tai toisella suomalaisesta yhteiskunnasta kitketään, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan hallitus on tarkkaan seurannut työriitaa ja lähtenyt liikkeelle, kun on tarvittu toimenpiteitä.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi hetki ennen kyselytuntia, että Postin lakkoa ryhtyy ratkomaan neljä selvityshenkilöä Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n ja Postin pyynnöstä.

Rinne sanoi uskovansa, että selvityshenkilöt kykenevät tekemään sovintoesityksen niin nopeasti, kuin se on mahdollista.

– Tämä (lakko) on Suomen kansantalouden ja ihmisten kannalta huono tilanne, josta ei pitäisi joutua pitkään kärsimään.

Paatero: Palkalla tultava hyvin toimeen

Paateron mukaan lähtökohtana on se, että palkalla on tultava hyvin toimeen. Keskimääräinen 2 660 euron kuukausipalkka on hänen mukaansa turvattu Medialiiton ja Teollisuusliiton välisessä sopimuksessa.

– Turvaa siitä, että palkka säilyisi myös tulevaisuudessa uusien työntekijöiden osalta mahdollisimman hyvänä, on neuvotteluissa tietenkin pidettävä yllä. Tätä olemme yrittäneet viestiä sinne.

Arto Satosen (kok.) mukaan työtaistelut huolestuttavat kansalaisia ja se, mitä valtiovalta on tähän mennessä lausunut, on pikemminkin vaikeuttanut tilannetta.

– Selvityshenkilöiden ryhmä on hyvä asia, mutta avainasia on nyt, luovutaanko tukilakoista heidän työnsä ajaksi.

Paatero ei kyselytunnilla tiennyt tukilakkojen kohtalosta.

– Jos on nähtävissä ratkaisu nopeasti, uskon, että se tapahtuu myös tukilakkojen osalta nopeasti. Se ei ole meidän käsissämme, vaan näistä päättävät ammattijärjestöt, hän sanoi.

EDIT: Juttua täydennetty kello 17.37